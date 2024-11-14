Посетители ресторана были шокированы блюдом из домашних грызунов за 100 долларов (фото, видео)

Мясо домашнего грызуна, с которым играют дети и взрослые, содержит малое количество жиров и много белка. Если его приготовить на гриле, то оно будет не менее вкусным, чем курица или кролик.

Жители Нью-Йорка могут полакомиться блюдом, которое любят в Эквадоре и Перу — морской свинкой, запеченной на гриле. Животных, предназначенных для приготовления в ресторанах, разводят на специальных фермах. Затем их в замороженном виде везут в США, маринуют и жарят на углях. Люди, которые попробовали необычное блюдо из грызунов, рассказывают, что мясо несколько похоже на крольчатину или молочного поросенка. Об особом угощении из морских свинок написало издание The New York Post.

Ресторан Стефан Джованини решил познакомить жителей Нью-Йорка с блюдом, которое хорошо знают в Эквадоре и Перу, говорится в статье. Фирменное блюдо его заведения — жаренные на гриле морские свинки. Их намазывают специями, насаживают на шампуры, обжаривают на углях и подают с картофелем и приправами. Журналисты отметили, что обычно существ, которых эквадорцы готовят на гриле, европейцы и американцы знают как детских домашних любимцев. Впрочем, в ресторане La Casa Del Cuy их прекрасно потребляют все посетители, свидетельствуют кадры, сделанные во время одного из застолий.

Как выяснилось, ранее ресторан специализировался на блюдах из курицы и кроликов. Однако во время эпидемии Covid-19 американцам, прибывшим из Эквадора, захотелось попробовать домашней еды. Тогда владелец ресторана и решил их порадовать аутентичными южноамериканскими блюдами. Стефан не покупал грызунов в местных зоомагазинах, а везет из Эквадора, где их выращивают на специальных фермах. Тушки прибывают в замороженном виде, затем их проверяют на таможне, в итоге они попадают в холодильники заведения. Каждая морская свинка, выращенная для гриля, весит около 1-1,5 кг.

"Это лучше, чем курица. Лучше, чем кролик", — сказал менеджер ресторана, уверяя, что самая вкусная часть — это голова.

Блюдо из грызунов — как готовят жаркое из морской свинки Фото: Скриншот Блюдо из грызунов — как морскую свинку запекают на гриле Фото: Скриншот

Морские свинки особенно ценны низким содержанием жира и высоким содержанием белка, рассказали рестораторы. Этих животных легко выращивать и они являются прекрасной альтернативой говядине или свинине. Владелец заведения шутит, что цена в 100 долл. — это даже дешево: с учетом доставки из Эквадора это все же меньше, чем если бы их покупали в зоомагазинах.

Журналист The Post решился попробовать грызуна, запеченного на гриле. По его словам, мясо было "впечатляющим", несколько похожее на крольчатину, а "хрустящая шкурка делала блюдо похожим на молочного поросенка". Также он заверил, что одна тушка может накормить трех мужчин, особенно, если они будут запивать блюдо аутентичным эквадорским пивом.

Блюдо из грызунов — как подают жаркое из морской свинки Фото: Скриншот Блюдо из грызунов — как выглядит жаркое из морской свинки Фото: Скриншот

Джованини в разговоре с журналистами согласился, что жители Нью-Йорка склонны "презирать грызунов" и помнить лишь крыс, которые живут в некоторых ресторанах. Однако на самом деле блюдо из морской свинки действительно популярно: его заказывают и эквадорцы, и "гринго" (американцы), и даже "китайские гурманы".

На сайте ресторана можно увидеть, что рядом с запеченными грызунами гостям предлагают и привычную курятину. Блюдо из морской свинки, картофеля, чили и салата стоит около 90-100 долл.

Блюдо из грызунов — сколько стоит жаркое из морской свинки Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о других историях, связанных с грызунами. Например, весной 2024 года издание Daily Star рассказало о колонии гигантских грызунов, которую отыскали во Флориде. В гнезде заметили особей размером с домашнюю кошку, весом девять килограммов и 91 см в длину. Как выяснилось, речь идет о гамбийских сумчатых крысах, которые живут в Африке, а в США оказались в роли домашних животных.

Например, издание Science Focus проанализировало предположение, действительно ли в мире так много грызунов, что возле каждого человека на планете на расстоянии менее метра проживает одно такое существо.