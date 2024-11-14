Відвідувачі ресторану були шоковані стравою з домашніх гризунів за 100 доларів (фото, відео)

М'ясо домашнього гризуна, з яким бавляться діти та дорослі, містить малу кількість жирів та багато білка. Якщо його приготувати на грилі, то воно смакуватиме не гірше, ніж курка чи кролик.

Жителі Нью-Йорка можуть поласувати стравою, яку полюбляють в Еквадорі та Перу — морською свинкою, запеченою на грилі. Тварин, призначених для приготування в ресторанах, розводять на спеціальних фермах. Потім їх у замороженому вигляду везуть в США, маринують та смажать на вугіллі. Люди, які скуштували незвичну страву з гризунів, розповідають, що м'ясо дещо схоже на кролятину або молочне порося. Про особливе частування з морських свинок написало видання The New York Post.

Ресторан Стефан Джованіні вирішив познайомити жителів Нью-Йорка зі стравою, яку добре знають в Еквадорі та Перу, ідеться у статті. Фірмова страва його закладу — смажені на грилі морської свинки. Їх намащують спеціями, населяють на шампури, обсмажують на вугіллі та подають із картоплею та приправами. Журналісти відзначили, що зазвичай істот, яких еквадорці готують на грилі, європейці та американці знають як дитячих домашніх улюбленців. Втім, у ресторані La Casa Del Cuy їх прекрасно споживають усі відвідувачі, свідчать кадри, зроблені під час одного із застіль.

Як з'ясувалося, раніше ресторан спеціалізувався на стравах із курки та кроликів. Однак під час епідемії Covid-19 американцям, які прибули з Еквадору, захотілось скуштувати домашньої їжі. Тоді власник ресторану і вирішив їх потішити автентичними південноамериканськими стравами. Стефан не купує гризунів у місцевих зоомагазинах, а везе з Еквадору, де їх вирощують на спеціальних фермах. Тушки прибувають у замороженому вигляді, потім їх перевіряють на митниці, зрештою вони потрапляють в холодильники закладу. Кожна морська свинка, вирощена для гриля, важить близько 1-1,5 кг.

"Це краще, ніж курка. Краще, ніж кролик", — сказав менеджер ресторану, запевняючи, що найсмачніша частина — це голова.

Страва з гризунів - як готують печеню з морської свинки Фото: Скриншот Страва з гризунів - як морську свинку запікають на грилі Фото: Скриншот

Морські свинки особливо цінні низьким вмістом жиру та високим вмістом білка, розповіли ресторатори. Цих тварин легко вирощувати і вони є прекрасною альтернативою яловичині чи свинині. Власник закладу жартує, що ціна в 100 дол. — це навіть дешево: з урахуванням доставки з Еквадору це все ж менше, ніж якби їх купували в зоомагазинах.

Журналіст The Post наважився скуштувати гризуна, запеченого на грилі. З його слів, м'ясо було "приголомшливим", дещо схоже на кролятину, а "хрустка шкірка робила страву схожою на молочне порося". Також він запевнив, що одна тушка може нагодувати трьох чоловіків, особливо, якщо вони будуть запивати страву автентичним еквадорським пивом.

Страва з гризунів - як подають печеню з морської свинки Фото: Скриншот Страва з гризунів - як виглядає печеня з морської свинки Фото: Скриншот

Джованіні у розмові з журналістами погодився, що жителі Нью-Йорка схильні "зневажати гризунів" і згадувати лише щурів, які живуть у деяких ресторанах. Однак насправді страва з морської свинки дійсно популярна: її замовляють і еквадорці, і "грінго" (американці), і навіть "китайські гурмани".

На сайті ресторану можна побачити, що поруч із запеченими гризунами гостям пропонують і звичну курятину. Страва з морської свинки, картоплі, чилі та салату коштує близько 90-100 дол.

Страва з гризунів - скільки коштує печеня з морської свинки Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інші історії, пов'язані з гризунами. Наприклад, весною 2024 року видання Daily Star розповіло про колонію гігантських гризунів, яку відшукали у Флориді. В гнізді помітили особин розміром з домашню кішку, вагою дев'ять кілограмів та в 91 см в довжину. Як з'ясувалось, ідеться про гамбійських сумчастих щурів, які живуть в Африці, а у США опинилися в ролі домашніх тваринок.

Наприклад, видання Science Focus проаналізувало припущення, чи дійсно у світі так багато гризунів, що біля кожної людини на планеті на відстані менш як метр проживає одна така істота.