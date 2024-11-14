Блогер витратив 40 тисяч доларів на будинок, але припустився великої помилки (фото, відео)
Ютубер замовив через інтернет меблі, сантехніку та навіть вікна, щоб власноруч повністю зібрати житло. Однак, розпакувавши холодильник, він зрозумів, як важливо читати дрібний шрифт.
YouTube-блогер зібрав будинок на Amazon, але надто пізно зрозумів, що забув про одну необхідну річ. Деталями історії 14 листопада поділились у виданні Mirror.
Ютубер Натан Грем отримав величезну кількість посилок з Amazon, з яких зібрав повноцінний будинок. Житло загалом обійшлося йому у понад 37 тисяч доларів.
26-річний блогер отримав усі меблі, зокрема двоярусне ліжко, диван і столи, сантехніку для ванної кімнати, різноманітний декор, вікна та навіть робота-собаку. Жодних інструкцій з будівництва Грем не мав.
Вже збираючи зі складників будинок, він зрозумів, що припустився фатальної помилки. Блогер намагався під’єднати крихітний холодильник і стикнувся з проблемою, адже зробити це виявилося неможливим. Зібране житло не мало жодної розетки.
"Я намагаюся знайти, куди увімкнути холодильник, але там немає електричних розеток", — поділився він.
"Ти не замовляв електропакет?" — перепитав ютубера один з друзів.
Тоді Грем зізнався, про під час замовлення не зміг прочитати опис будинку-конструктора повністю. У ньому було попередження, що мобільне житло не під’єднується до мережі, та заклик доручити відповідні роботи електрику.
Так вийшло, що будинок лишився без електрообладнання. Проте Грем придбав генератор і вирішив під’єднати важливі прилади, зокрема холодильник і телевізор, до нього. Також компанія дістала з коробок пилотяг і техніку для кухні.
Побутову техніку, меблі, джерело проточної води або підключення до дренажних труб мобільний будинок від Amazon також не містить. Тобто ці речі — на покупцеві. Однак у комплекс входить ванна кімната з душовою кабіною та шафи для кухні.
Житло, яке можна замовити в інтернеті, має чотири стіни, вікна та дах. Блогер наголосив, що в мережі можна замовити все, але наполегливо порадив читати дрібний шрифт.
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