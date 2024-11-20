Мужчина провел час в самой тихой комнате в мире: что с ним случилось дальше (видео)
Моряк Ник Хейр согласился на уникальный эксперимент. Мужчина решил провести час в самой тихой комнате, чтобы вернуться к повседневной жизни после бесконечного шума авианосца.
После девяти месяцев службы на авианосце USS Abraham Lincoln, где шум самолетов и суета моряков не умолкают ни на секунду, старшина ВМС США Ник Хейр решился на уникальный эксперимент — провести время в самой тихой комнате мира. Об этом пишет Lad Bible.
Целью было "переосмысление тишины" и возвращение к повседневной жизни после бесконечного шума авианосца.
Комната в лаборатории Orfield Laboratories в Миннеаполисе, штат Миннесота, известна как самое тихое место на планете и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Безэховая камера поглощает 99,99% звуков благодаря 3-футовым пенопластовым клиньям и изоляции из бетона и стали. Это место, где человек слышит не только свое дыхание, но и звуки крови, текущей по венам.
Хейр, который скучал по тишине и спокойствию, попросил провести час в этой комнате, чтобы восстановить душевное равновесие после службы на борту корабля, где приходится спать в одной комнате с сотней человек и постоянно слышать гул взлетающих и приземляющихся самолетов. По его словам, жизнь на авианосце напоминала "американские горки".
Репортер NBC News Гэри Сандерс, также испытавший тишину безэховой камеры, признался, что смог выдержать лишь пять минут.
"Это напоминает поездку в горы, когда нужно сглатывать и зевать, чтобы выровнять давление, и одновременно слышишь кровь, текущую по венам", — отметил он.
Основатель лаборатории Стив Орфилд пояснил, что в условиях абсолютной тишины ухо начинает генерировать свои собственные слуховые галлюцинации. Издание отмечает, что хотя камера используется для тестирования шумоподавления бытовых приборов и медицинского оборудования, время от времени она привлекает смельчаков, готовых на необычное испытание.
Хейр продержался больше часа, несмотря на дискомфорт и дезориентацию. После сеанса он признался, что это было захватывающее и немного тревожное переживание. Когда Сандерс спросил, все ли еще слышит он шум авианосца, Хейр ответил: "Нет, сейчас я не могу это сделать".
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