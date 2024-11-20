Мужчина провел час в самой тихой комнате в мире: что с ним случилось дальше (видео)

Моряк Ник Хейр согласился на уникальный эксперимент. Мужчина решил провести час в самой тихой комнате, чтобы вернуться к повседневной жизни после бесконечного шума авианосца.

После девяти месяцев службы на авианосце USS Abraham Lincoln, где шум самолетов и суета моряков не умолкают ни на секунду, старшина ВМС США Ник Хейр решился на уникальный эксперимент — провести время в самой тихой комнате мира. Об этом пишет Lad Bible.

Целью было "переосмысление тишины" и возвращение к повседневной жизни после бесконечного шума авианосца.

Комната в лаборатории Orfield Laboratories в Миннеаполисе, штат Миннесота, известна как самое тихое место на планете и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Безэховая камера поглощает 99,99% звуков благодаря 3-футовым пенопластовым клиньям и изоляции из бетона и стали. Это место, где человек слышит не только свое дыхание, но и звуки крови, текущей по венам.

Хейр, который скучал по тишине и спокойствию, попросил провести час в этой комнате, чтобы восстановить душевное равновесие после службы на борту корабля, где приходится спать в одной комнате с сотней человек и постоянно слышать гул взлетающих и приземляющихся самолетов. По его словам, жизнь на авианосце напоминала "американские горки".

Хейр, который скучал по тишине и спокойствию, попросил провести час в этой комнате, Фото: Popular Science

Репортер NBC News Гэри Сандерс, также испытавший тишину безэховой камеры, признался, что смог выдержать лишь пять минут.

"Это напоминает поездку в горы, когда нужно сглатывать и зевать, чтобы выровнять давление, и одновременно слышишь кровь, текущую по венам", — отметил он.

Основатель лаборатории Стив Орфилд пояснил, что в условиях абсолютной тишины ухо начинает генерировать свои собственные слуховые галлюцинации. Издание отмечает, что хотя камера используется для тестирования шумоподавления бытовых приборов и медицинского оборудования, время от времени она привлекает смельчаков, готовых на необычное испытание.

Хейр продержался больше часа, несмотря на дискомфорт и дезориентацию. После сеанса он признался, что это было захватывающее и немного тревожное переживание. Когда Сандерс спросил, все ли еще слышит он шум авианосца, Хейр ответил: "Нет, сейчас я не могу это сделать".

Ранее Фокус сообщал, что на круизном лайнере заиграла музыка из "Титаника" во время сильного шторма. Пассажиры круизного судна пережили панический момент, попав в непогоду под звуки музыкальной темы из фильма "Титаник". Дэн Со признался, что в момент наклона корабля он всерьез опасался за свою жизнь.

Также стало известно, что круизный лайнер оказался в эпицентре 9-метровой волны. В условиях непогоды корабль временно потерял управление, отклонился от курса и был вынужден остановиться. На борту находились 943 пассажира и 503 члена экипажа.