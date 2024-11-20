Чоловік провів годину в найтихішій кімнаті у світі: що з ним сталося далі (відео)

Моряк Нік Гейр погодився на унікальний експеримент. Чоловік вирішив провести годину в найтихішій кімнаті, щоб повернутися до повсякденного життя після нескінченного шуму авіаносця.

Після дев'яти місяців служби на авіаносці USS Abraham Lincoln, де шум літаків і метушня моряків не замовкають ні на секунду, старшина ВМС США Нік Гейр зважився на унікальний експеримент — провести час у найтихішій кімнаті світу. Про це пише Lad Bible.

Метою було "переосмислення тиші" і повернення до повсякденного життя після нескінченного шуму авіаносця.

Кімната в лабораторії Orfield Laboratories у Міннеаполісі, штат Міннесота, відома як найтихіше місце на планеті та занесена до Книги рекордів Гіннесса. Безлунна камера поглинає 99,99% звуків завдяки 3-футовим пінопластовим клинам та ізоляції з бетону і сталі. Це місце, де людина чує не тільки своє дихання, а й звуки крові, що тече по венах.

Гейр, який нудьгував за тишею і спокоєм, попросив провести годину в цій кімнаті, щоб відновити душевну рівновагу після служби на борту корабля, де доводиться спати в одній кімнаті з сотнею людей і постійно чути гул літаків, що злітають і приземляються. За його словами, життя на авіаносці нагадувало "американські гірки".

Гейр, який сумував за тишею і спокоєм, попросив провести годину в цій кімнаті, Фото: Popular Science

Репортер NBC News Гері Сандерс, який також випробував тишу безлунної камери, зізнався, що зміг витримати лише п'ять хвилин.

"Це нагадує поїздку в гори, коли потрібно ковтати й позіхати, щоб вирівняти тиск, і одночасно чуєш кров, що тече по венах", — зазначив він.

Засновник лабораторії Стів Орфілд пояснив, що в умовах абсолютної тиші вухо починає генерувати свої власні слухові галюцинації. Видання зазначає, що хоча камеру використовують для тестування шумозаглушення побутових приладів і медичного обладнання, час від часу вона привертає увагу сміливців, готових на незвичайне випробування.

Гейр протримався понад годину, попри дискомфорт і дезорієнтацію. Після сеансу він зізнався, що це було захопливе і трохи тривожне переживання. Коли Сандерс запитав, чи все ще чує він шум авіаносця, Гейр відповів: "Ні, зараз я не можу це зробити".

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