В России госканалы требуют у Google рекордные 2 ундецильона рублей — СМИ

Российский суд обязал американскую корпорацию восстановить доступ к аккаунтам на YouTube. По делу проходят 17 российских телеканалов, которые заблокированы после февраля 2022 года.

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17 российских телеканалов выдвинули претензии к Google на рекордную сумму — 2 ундецильйона рублей. Слушание в российском суде состоялось 28 октября, где рассматривалась астрономическая сумма штрафа с 36 нулями за невыполнение Google решения суда, который обязывал компанию восстановить доступ к заблокированным аккаунтам российских СМИ на YouTube. Об этом сообщает российское издание "РБК" со ссылкой на источник.

Ранее суд обязал Google выполнить это решение в течение девяти месяцев, налагая за каждый день неисполнения штраф в размере 100 тысяч рублей, который удваивается еженедельно до восстановления аккаунтов. Ограничения на максимальную сумму штрафа не предусмотрено.

В список "пострадавших" вошли такие российские каналы, как "Звезда", "Первый канал", ВГТРК, "Телеканал 360", НТВ, а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

Суды российских СМИ с Google начались еще в 2020 году, когда YouTube заблокировал аккаунты телеканалов "Царьград" и "РИА ФАН" из-за нарушения санкционного законодательства (владельцы этих ресурсов находятся под санкциями США с конца 2014-го), а после вторжения России в Украину в феврале 2022 года платформа закрыла доступ и для остальных государственных каналов РФ.

Российские медиа также обратились в суды в разных странах, включая Турцию, Испанию и ЮАР, с требованием признать и исполнить российские судебные решения против Google. В свою очередь, Google подала встречные иски в США и Великобритании, пытаясь запретить российским каналам судиться за пределами РФ.

Во втором квартале 2024 года Google заявила, что юридические споры с российскими медиа не будут иметь существенного влияния на деятельность корпорации.

Напомним, 22 августа хакеры ГУР осуществили масштабную атаку на серверы российских телеканалов. В эфире ряда телекомпаний были показаны объективные кадры о войне в Украине, которую начал Кремль.