У Росії держканали вимагають у Google рекордні 2 ундецильйони рублів — ЗМІ

Російський суд зобов'язав американську корпорацію відновити доступ до акаунтів на YouTube. У справі проходять 17 російських телеканалів, які заблоковані після лютого 2022 року.

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17 російських телеканалів висунули претензії до Google на рекордну суму — 2 ундецильйони рублів. Слухання у російському суді відбулося 28 жовтня, де розглядалася астрономічна сума штрафу з 36 нулями за невиконання Google рішення суду, який зобов’язував компанію відновити доступ до заблокованих акаунтів російських ЗМІ на YouTube. Про це повідомляє російське видання "РБК" з посиланням на джерело.

Раніше суд зобов'язав Google виконати це рішення впродовж дев'яти місяців, накладаючи за кожен день невиконання штраф у розмірі 100 тисяч рублів, який подвоюється щотижня до відновлення акаунтів. Обмеження на максимальну суму штрафу не передбачено.

До списку "постраждалих" увійшли такі російські канали, як "Звезда", "Первый канал", ВГТРК, "Телеканал 360", НТВ, а також ІП Симоньян М.С., що представляє YouTube-канал російського пропагандистки Маргарити Симоньян.

Суди російських ЗМІ з Google почалися ще у 2020 році, коли YouTube заблокував акаунти телеканалів "Царьград" і "РИА ФАН" через порушення санкційного законодавства (власники цих ресурсів перебувають під санкціями США з кінця 2014-го), а після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року платформа закрила доступ і для решти державних каналів РФ.

Російські медіа також звернулися до судів у різних країнах, включаючи Туреччину, Іспанію та ПАР, з вимогою визнати та виконати російські судові рішення проти Google. Своєю чергою, Google подала зустрічні позови в США і Великій Британії, намагаючись заборонити російським каналам судитися за межами РФ.

У другому кварталі 2024 року Google заявила, що юридичні суперечки з російськими медіа не матимуть суттєвого впливу на діяльність корпорації.

Нагадаємо, 22 серпня хакери ГУР здійснили масштабну атаку на сервери російських телеканалів. В ефірі низки телекомпаній було показано об'єктивні кадри про війну в Україні, яку розпочав Кремль.