Дівчина проходила 20 тисяч кроків щодня і розповіла, що сталося з її організмом (фото)

Робін Лейрд вирішила поставити експеримент над собою. Дівчина щодня упродовж 30 днів змушувала себе ходити на кількагодинні прогулянки, і дуже здивована результатом.

Related video

Американська блогерка Робін Лейрд, яка цікавиться філософією та експериментами зі стилем життя, 30 днів поспіль проходила по 20 тисяч кроків й розповіла на своєму YouTube-каналі The Science of Self Care, які трансформації з її організмом сталися за цей час.

Важливо

Матір дозволяла маленькому синові малювати на стінах і тепер розповіла, ким він став (фото)

Дівчини вирішила застосувати концепцію, про яку пише авторка Джеймс Клір в Atomic Habits. Ідея полягає в тому, щоб стандартизувати нову звичку перед її оптимізацією. По суті, потрібно зробити звичку частиною свого рутинного життя, а потім вдосконалювати її до ідеалу.

У плані ходьби це означає просто вийти на вулицю і взагалі не думати про те, скільки кроків ви зробили за день.

"Коли ви звикнете до щоденних прогулянок і стандартизуєте цю звичку, ви можете почати оптимізувати її, збільшивши кількість кроків, відстежуючи їх більш детально, можливо, придбавши розумний годинник", — пояснює блогерка.

Робін цікавиться експериментами зі стилем життя Фото: instagram//science.of.selfcare

Робін стверджує, що помітила чимало переваг від щоденної ходьби.

"Я чудово сплю. Коли ви стільки часу на ногах, ваше тіло відчуває втому, тож ви будете засинати моментально. Окрім того, моя постава стала значно рівнішою, а тіло стрункішим і підтягнутим: я схудла на кілька кілограмів і наростила м’язи на ногах", — ділиться Лейрд.

Дівчина додає, що стала емоційно стабільнішою та стійкішою, адже ходьба знижує рівень кортизолу (гормон стресу).

Робін Лейрд показує свої тренування

Однак є один, але великий, мінус – це час.

"Щоб пройти 20 тисяч кроків, потрібно витратити кілька годин. Для більшості людей це неприйнятно, але я зробила свій вибір. Можу порадити поєднати прогулянки з іншими справами, які вам потрібно робити упродовж дня, наприклад з прослуховуванням аудіокниг", — резюмує експериментаторка.

Раніше Фокус писав, скільки калорій можна спалити під час прогулянки.

Крім того, учені довели, що ходьба сходами допоможе привести тіло у форму і жити довше. На думку експертів з довголіття, найефективніші фізичні вправи, які здатні впливати на тривалість життя і підтримання фізичної форми.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.