Учені довели, що ходьба сходами допоможе привести тіло у форму і жити довше

Різні дослідження доводять, що ходьба сходами корисна для здоров'я та є секретом довголіття. Але будьте обережні, ходити потрібно правильно.

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На думку експертів з довголіття, найефективніші фізичні вправи, які здатні впливати на тривалість життя і підтримання фізичної форми, — це діяльність, яку виконують щодня. Це підтверджують різні наукові дослідження, зокрема дослідження Джанні Пес, дослідника кафедри експериментальної та клінічної медицини Університету Сассарі. У 1999 році експерт виявив, що підйом по сходах корисний для здоров'я. Підніматися та спускатися сходами, крутими схилами або пагорбами — один із рецептів довголіття. Про це пише Vogue Italy.

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Блакитні зони: карта довголіття

Фото: Alessandro Biascioli/Getty Images

Звісно, немає нічого нового в тому, що підйоми та спуски сходами корисні для здоров'я — адже йдеться все-таки про фізичні вправи, — але дивовижно, що існує пряма кореляція між місцевістю, в якій ви проживаєте, і довголіттям. Як пояснює Пес, жителі однієї з таких "блакитних зон", регіону Барбаджа на Сардинії, займаються спортом, навіть не усвідомлюючи цього, і їм доводиться щодня переміщатися вгору та вниз пагорбами. Опитавши 300 довгожителів, які мешкають там, експерт встановив, що щоденне ходіння по схилах у цій місцевості, передбачає додаткові витрати енергії і є фактором довголіття. Не кажучи вже про те, що ці люди піднімаються щонайменше по 30 сходинок на день, з огляду на те, що живуть у дво-триповерхових будинках.

Дослідження 2013 року "Блакитні зони: області виняткового довголіття по всьому світу", проведене самим Песом у співпраці з двома іншими вченими-довгожителями, Мішелем Пуленом і Анн Херм, підтверджує, що проживання в географічних районах, де інтенсивна щоденна фізична активність збільшує тривалість життя за межі 80 років. "Моя найкраща порада для того, щоб жити довше, проста: любіть своїх друзів і сім'ю та багато займайтеся фізичною активністю на свіжому повітрі, наприклад, підіймайтеся на пагорби Сардинії", — заявив Пес в одному зі своїх інтерв'ю.

Спосіб спалити калорії

Фото: Freepik

Підйом і спуск сходами — одна з тих вправ, які, як пояснює особиста тренерка Сандра Лорден Альварес, збільшують NEAT — кількість калорій, які спалюють щодня під час усіх фізичних навантажень, не пов'язаних безпосередньо зі спортом. "Це передбачає більшу витрату калорій протягом дня, що день за днем стає ключовим фактором зниження ваги", — пояснює Альварес.

Боротьбі з целюлітом

Патрісія Гарін, терапевт мадридського центру краси The Beauty Concept, підтверджує, що регулярні фізичні навантаження є ефективною зброєю в боротьбі з целюлітом, і що навіть підйом і спуск по сходах можуть бути корисними з цього погляду. "Це дуже проста практика, але це чудове тренування для нижньої частини тіла — ніг та сідниць — а також гарна вправа для серцево-судинної системи", — каже вона.

Важливість постави

Фото: Freepik

Важливим фактором під час виконання цієї простої фізичної активності є поза. "Як і в будь-якій вправі, контроль постави гарантує найкращі результати", — підтверджують представники спортивного клубу Arsenal Femenino Madrid. "Необхідно стежити за тим, щоб кор (прес) завжди був активним, щоб хребет залишався прямим, не переміщуючи вагу вперед, а також стежачи за тим, щоб лопатки були зведені близько одна до одної. Крім того, піднімаючись або спускаючись сходами, корисно енергійно рухати руками, активуючи в такий спосіб усі м'язи тіла".

Нагадаємо, скільки калорій можна спалити під час звичайної прогулянки.

Раніше Фокус писав про те, що існує аюрведична концепція, згідно з якою ви маєте робити щонайменше 100 кроків після кожного прийому їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.