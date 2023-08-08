100 кроків: ходьба після їжі допоможе зберегти ваше здоров'я

Чи знаєте ви, що сидіння після їжі може завдати шкоди вашому здоров'ю? А ось прогулянка після кожного прийому їжі, навпаки, буде дуже корисною.

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Правильне харчування є ключем до підтримання чудової форми та здоров'я. Але не тільки харчування відіграє важливу роль. Ваше здоров'я також залежить від того, що ви робите після їжі. Згідно з Аюрведою, після їжі ви маєте ходити. Це називається "Шатпавалі" — аюрведична концепція, згідно з якою ви повинні робити щонайменше 100 кроків після кожного прийому їжі. Про це пише HealthShots.

Фахівці пояснюють Шатпавалі як слово маратхі, яке означає "сто кроків" (шат-сау, павалі-кадам). Ця звичка практикується десятиліттями та довела свою ефективність у поліпшенні здоров'я. Ось які переваги ходьби після їжі ви можете отримати.

Поліпшення травлення

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Чи стикалися ви з проблемами травлення? Якщо так, спробуйте пройти хоча б 100 кроків після їжі. Ходьба після їжі сприяє правильному травленню. Спробуйте швидку ходьбу, оскільки це один із найкорисніших способів підтримувати своє тіло у формі та поліпшити процес травлення.

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Контроль цукру в крові

Проходження 100 кроків після їжі також допомагає підтримувати рівень цукру в крові. Дослідження, опубліковане в журналі Sports Medicine, показало, що коротка прогулянка після кожного прийому їжі може допомогти знизити рівень цукру в крові. Спробуйте здійснювати коротку прогулянку після їжі, щоб запобігти діабету 2 типу.

Допомога в схудненні

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Спалювання калорій — найкращий спосіб схуднути. Якщо ви недостатньо тренуєтеся щодня, але хочете схуднути, спробуйте прогулятися після їжі. Щодня ви повинні ходити у швидкому темпі протягом принаймні 30 хвилин, щоб спалити зайві калорії. Швидка ходьба — найкращий спосіб, адже що швидше ви йдете, то більше калорій спалюєте.

Управління рівнем тригліцеридів

Високий рівень тригліцеридів може посилити низку станів, включно з ожирінням і метаболічним синдромом, підвищуючи ризик хвороб серця та інсульту. Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало, що відмова від тривалого сидіння знижує рівень тригліцеридів.

Інші корисні звички після їжі

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Згідно з аюрведою, потрібно не тільки пройти 100 кроків, а й дотримуватися інших здорових звичок після їжі.

Не пийте воду одразу після вживання їжі, оскільки це уповільнює травлення й може призвести до ожиріння.

Не лягайте спати одразу після їжі, оскільки це збільшує жирові відкладення та уповільнює обмін речовин. Крім того, їжа не засвоюється належним чином.

Прогулянки на великі відстані відразу після їжі також шкідливі для здоров'я й можуть посилити проблеми з травленням.

Уникайте плавання, подорожей та фізичних вправ після їжі, щоб контролювати здоров'я травної системи.

Хоча швидка ходьба корисна, не ходіть занадто швидко одразу після їжі. Ви повинні почати з повільного темпу, а потім прискорюватися.

Отже, не сидіть після їжі! Переконайтеся, що ви проходите щонайменше 100 кроків, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.