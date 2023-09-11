Експерт із довголіття дав 5 порад, які допоможуть дожити до 100 років

Довголіття частково залежить від наших генів, а частково — від способу життя та правильних звичок. Експерт із довголіття ділиться порадами, які допоможуть вам жити довше.

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Понад два десятиліття тому дослідник Ден Бюттнер визначив п'ять місць по всьому світу, де люди живуть найдовшим й найздоровішим життям. Ці місця стали відомі як "блакитні зони", і вивчення способу життя людей, що живуть там, дає змогу виявити деякі звички способу життя, які сприяють збільшенню тривалості життя. Про це пише Today.

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"Тільки близько 20% тривалості вашого життя визначається вашими генами. Решта 80% — це щось інше, і багато чого з того, що забезпечує здорове довголіття, дивує людей. Люди в "блакитних зонах" проживають додаткові 10 років без хвороб, і це їм нічого не коштує. Їхній шлях до здорового 100-річчя радісний", — каже Бюттнер. "Насправді, те, що сприяє довголіттю, також призводить і до щастя".

Їжте цільну рослинну їжу

Традиційний раціон харчування в усіх п'яти "блакитних зонах" на 90-98% складається з цільних продуктів рослинного походження. М'ясо там їдять, але в середньому приблизно п'ять разів на місяць. Вони можуть з'їдати лише близько 5 кг м'яса на рік.

У їхньому раціоні основна увага приділяється цільнозерновим продуктам, кукурудзі, рису, зелені, картоплі, квасолі та горіхам як перекусам. Вони з'їдають близько чашки бобів на день. "Вони знають, як зробити їх смачними", — каже Бюттнер. Вони можуть їсти рибу тричі на тиждень, і в них мало або зовсім немає в раціоні молочних продуктів.

Вони випивають у середньому шість склянок води на день, плюс трав'яний, зелений і чорний чай, кава та трохи вина. "Понад 80% людей у віці від 90 до 100 років, які все ще здорові, п'ють кожен день свого життя. Отже, я знаю, що невелике здорове вживання алкоголю не є взаємовиключним фактором довгого життя й збереження бадьорості до кінця", — каже Бюттнер.

Намагайтеся спати по вісім годин на день

Фото: Freepik

"Сон дуже важливий", — каже Бюттнер. Якщо ви спите недостатньо, ви можете зробити три простих речі, щоб спати більше:

зменшіть температуру в спальні;

закрийте вікна темними шторами, щоб блокувати світло;

приберіть електроніку зі спальні;

Знайдіть мету в житті

Одне дослідження показало, що люди, у яких є мета, живуть довше, ніж люди, у яких її немає.

Якщо ви не впевнені, яка ваша мета, експерт пропонує записати свої цінності, захоплення і те, що ви любите робити. "Шукайте тенденції, а потім переконайтеся, що для них є вихід", — каже Бюттнер.

Не думайте, що ви знайдете своє призначення на роботі. Це вірно тільки для менш ніж 30% людей. "Це може бути в церкві, у сім'ї або це може бути волонтерство", — каже Бюттнер. "Але коли у вас є почуття мети, у вас більше шансів виходити і рухатися щодня. У вас більше шансів знайти друзів та стати хорошим другом. У вас більше шансів харчуватися здоровою їжею. Воно набагато потужніше, ніж ми думаємо".

Рухайтеся протягом усього дня

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"Я не кажу про те, щоб бігати марафони або займатися кросфітом", — каже Бюттнер. Люди в "блакитних зонах" пересуваються приблизно кожні 20 хвилин. Вони не тренуються, вони рухаються, тому що в їхньому житті є мета. Їхнє уявлення про відпочинок — це прогулянки або робота в саду. Вони отримують необхідну кількість фізичної активності, навіть не замислюючись про це.

На Окінаві, в одній із "блакитних зон", люди весь час сидять на підлозі. Підйом з підлоги зміцнює нижню частину тіла й підвищує гнучкість, що знижує ймовірність падіння. "Непогана ідея мати крісло-мішок", — каже Бюттнер.

Прогулянка пішки або поїздка автобусом на роботу можуть підштовхнути вас до того, щоб робити 4000 або 5000 кроків на день, навіть не замислюючись про це. І Бюттнер рекомендує мати зручне взуття, щоб вам було легше займатися фізичною активністю практично без зусиль.

Заводьте друзів, у яких є здорові звички

Фото: Freepik

"Коли справа доходить до довголіття, короткострокового рішення не існує. Друзі — це довгострокова пригода. Оточіть себе правильними людьми, і у вас буде гарний шанс дожити до 100", — каже Бюттнер. "Такі друзі зроблять вас більш здоровим, ніж будь-який біохак або ліки проти старіння".

Звички до здоров'я заразливі. Це стосується як шкідливих звичок, таких як вживання наркотиків та алкоголю, так і хороших звичок. Друзі помітно впливають на вашу здорову поведінку, тому обирайте друзів, для яких розваги — їзда на велосипеді, робота в саду або відвідування музею.

Бюттнер також рекомендує додати до свого безпосереднього кола спілкування вегетаріанця або вегана: "Вони покажуть вам, де знайти смачні продукти рослинного походження, і познайомлять з рецептами, які набагато кращі, ніж жирний стейк".

Нагадаємо, 5 продуктів, яких слід уникати, щоб уповільнити старіння.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб обернути процес старіння клітин і, перепрограмувавши їх, повернути молодість.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця