Скасувати старіння: вчені знайшли ліки, які за тиждень допоможуть повернути молодість

Зовсім скоро старіння стане усвідомленим вибором кожного, адже вчені знайшли спосіб обернути процес старіння клітин і, перепрограмувавши їх, повернути молодість.

Related video

Мрія знову стати молодим у недалекому майбутньому стане реальністю. "Ген Яманака" — відкриття в медицині, яке отримало у 2012 році Нобелівську премію, дасть змогу представити людству таблетку проти старіння. Про це пише Vogue Italia.

Дослідження Гарвардської медичної школи відкрило спосіб перепрограмувати тіло і хімічно зробити клітини знову молодими. Останнє досягнення в галузі регенеративної медицини, яке отримало Нобелівську премію, насправді є аналізом клітинної інформації, відповідальної за старіння, шляхом зміни способу, у який клітини спілкуються одна з одною й передаються гени старіння, провокуючи цей процес. Це спосіб повернути назад невблаганний хід часу.

Використання гена Яманака в регенеративній терапії

Фото: Getty

Деякі люди сприйняли з побоюванням можливу появу пігулки проти старіння, особливо ті, хто вважає, що втручання в людську ДНК не може бути підвладне людям. На що провідний учений Девід А. Сінклер, професор кафедри генетики та співдиректор Центру досліджень біології старіння Пола Ф. Гленна Гарвардської медичної школи, сказав: "Життя — це інформація. Якщо вона зіпсована, вона старіє і вмирає. Знаходиться резервна копія. З генами і хімічними речовинами ми перезавантажуємо тіло. У мавп він відновлює зір. Наступним кроком буде людина", — пояснив своє дослідження вчений.

Суть дослідження полягає у використанні гена Яманакі, який здатен перетворювати постарілі клітини знову на молоді. Дослідження передбачає, що перетворити постарілі клітини на молоді, і повернути людині молодість, можна буде менш ніж за тиждень.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Тести вже почалися

Фото: Freepik

Захоплююче відкриття, яке обіцяє райдужне майбутнє для лікування серйозних захворювань, викликаних старінням. "Раніше ми могли тільки сповільнювати процес, тепер ми можемо навіть повернути його назад. Цей процес раніше вимагав генної терапії, що обмежувало його широке використання. Травми будуть відновлюватися більш ефективно, і мрія про омолодження всього організму лише однією таблеткою може стати реальністю", — каже Сінклер.

Попередні спроби використати гени для розшифровки інформації про клітини дали результати, які створили клітини, що були занадто молодими або раковими, але лабораторні експерименти спочатку на морських свинках, а потім на мавпах показали, що ген Яманака — не є небезпечним для цих організмів.

Фото: Alessandro Biascioli/Getty Images

Дійсно, результати, отримані у квітні 2023 року, були вельми позитивними: після лікування тканин, схильних до клітинного старіння, таких як мозкова тканина, нирки та м'язи цих ссавців, було перепрограмовано, не спричиняючи раку, і, зокрема, спрацювало використання гена в експерименті з відновлення зору у сліпих мавп. Після цього успіху ведеться підготовка до клінічних випробувань на людях у лабораторії.

Це доволі амбітне відкриття, яке дає неймовірну перспективу в контексті регенеративної медицини для лікування хронічних і дегенеративних захворювань. Але сама думка про те, що обернути процес старіння і повернути молодість можна буде за власним вибором, трохи лякає. Утім, нам залишається слідкувати за дослідженнями та чекати результатів.

Нагадаємо, вживання правильних продуктів дасть змогу продовжити вашу молодість і зміцнити здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що одних тільки засобів догляду вже не достатньо, щоб задовольнити потреби сучасної жінки. Косметолог розповіла, як за допомогою ботулінотерапії повернути молодістьі красу.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.