Секрети довголіття. 8 продуктів, які допоможуть вам жити довше

Секрет довгого життя розкритий — потрібно їсти правильні продукти, які продовжать вашу молодість і зміцнять здоров'я.

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Попри те, що ніхто з нас не житиме вічно, ви можете продовжити своє життя на кілька років, правильно обравши продукти харчування. Щоб збільшити тривалість життя, а також покращити його якість, включіть у свій раціон ці вісім продуктів. Про це пише realbuzz.com.

Яскраві овочі та фрукти

Дослідження показують, що люди, які їдять більше фруктів та овочів, зазвичай живуть довше, тих, хто цього не робить, а все завдяки поживним речовинам. Всі фрукти та овочі несуть певну користь для організму, проте яскраві продукти особливо корисні, оскільки натуральні пігменти, що надають їм колір, можуть допомогти запобігти раку. Жителі Окінава, які відомі своїм довголіттям, дотримуються дієти, багатої на фрукти та овочі, особливо темно-зелених і жовтих квітів.

Темний шоколад

Фото: Getty Images

Хороша новина для любителів шоколаду: шоколад може допомогти вам жити довше! Какао-боби багаті на антиоксиданти, які, як показали дослідження, можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Можливо, саме тому Жанна-Луїза Кальман, яка прожила загалом 122 роки та 164 дні (саме їй належить рекорд довголіття), пов'язувала своє добре здоров'я з регулярним вживанням шоколаду. Однак, перш ніж вирушити запасатися шоколадними батончиками, варто мати на увазі, що кілька квадратиків на день достатньо для зміцнення здоров'я. Крім того, переконайтеся, що ви вибираєте батончики, в яких вміст какао понад 70%, саме такий шоколад містить більше флавоноїдів і менше цукру.

Жирна Риба

Жителі Японії мають найвищу тривалість життя у світі, що може бути пов'язане з їхньою традиційною дієтою з високим вмістом риби. Віддаючи перевагу рибі, а не м'ясу, ви знижуєте ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Жирна риба, така як лосось, скумбрія, сардини та форель, відома своєю користю для здоров'я та є джерелом вітамінів А та D, які корисні для імунної системи. Вчені також виявили, що ДГК (докозагексаєнова кислота) у рибі є ключем до боротьби з хворобою Альцгеймера: ДГК уповільнює прогресування хвороби Альцгеймера, що робить її ключовим інгредієнтом для здорового мозку та, зрештою, для здоровішого способу життя.

Зелений чай

Зелений чай, ще один основний продукт японської дієти, має дивовижний набір переваг для здоров'я: допомагає покращити серцево-судинну систему, регулювати кров'яний тиск, зміцнити імунну систему та знизити рівень холестерину. Дослідження показали, що вживання зеленого чаю, багатого на корисні для здоров'я флавоноїди, може допомогти знизити ризик розвитку раку. Результати досліджень, опубліковані в Журналі Американської медичної асоціації, мабуть, підтверджують ці заяви про здоров'я, оскільки японське дослідження за участю понад 40 000 учасників показало, що серед тих, хто випивав п'ять або більше чашок зеленого чаю на день, рівень смертності був набагато нижче, ніж у тих, хто рідко пив цей чай.

Оливкова олія

Багато людей уникають жирів та масел, боячись поправитись та зіпсувати здоров'я, проте "хороші" мононенасичені жири, що містяться в оливковій олії, насправді необхідні для хорошого здоров'я. Дослідження показали, що регулярне вживання оливкової олії може допомогти знизити ризик інсульту та серцевих захворювань через високий вміст мікроелементів, званих фенолами, які мають протизапальні та антиоксидантні властивості. Олія також є основним продуктом здорової середземноморської дієти, яка, як свідчать дослідження, може сприяти тривалому життю. Дослідження показали, що ті, хто дотримується цього плану харчування, мають на 20% більше шансів прожити довше, в середньому на два-три роки.

Часник

З'являється все більше і більше доказів того, що в часнику міститься безліч сполук, 10 з яких допомагають боротися з раком. Часник також містить імуностимулюючі сполуки, які допомагають розщеплювати речовини, що викликають рак. Наприклад, діаліл сульфід — компонент часнику, відомий своєю здатністю розщеплювати канцерогени в організмі, які можуть призвести до онкозахворювань. Згідно з дослідженнями, люди, які регулярно вживають часник, удвічі знижують ризик захворіти на рак шлунка, ніж ті, хто їсть його мало або взагалі не їсть.

Журавлина

Журавлина – неймовірно корисна для нашого здоров'я. Ця маленька ягода має антиоксидантні, протизапальні, антибактеріальні та імуностимулюючі властивості, а також багата фітонутрієнтами. Чим більше фітонутрієнтів у нашому організмі, тим більше захисних сил в організмі. Крім того, фітохімічні речовини, що містяться в червоних фруктах та ягодах, допомагають запобігати виникненню ракових пухлин. У процесі дослідження, проведеного Корнельським університетом, було виявлено, що ягоди журавлини можуть уповільнювати зростання або навіть запобігати виникненню ракових пухлин.

Кавове зерно

Дослідження Університету Скрентона показало, що флавоноїди, що містяться в каві, можуть запобігти серцевим захворюванням. Професор, який керував експериментом, доктор Джо Вінсон, каже, що "антиоксиданти — це армія, яка захищає вас від токсичних вільних радикалів, які утворюються при диханні киснем і вживанні цукру, та викликають хронічні захворювання". Антиоксиданти у каві запобігають небезпечним для життя захворюванням, таким як рак, хвороби серця, діабет та інсульт. Однак варто мати на увазі, що кофеїн підвищує кров'яний тиск, тому, якщо ви п'єте велику кількість кави, краще вибрати каву без кофеїну, який має такі ж антиоксидантні властивості, як і звичайний.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.