Матір дозволяла маленькому синові малювати на стінах і тепер розповіла, ким він став (фото)

Жінка переконана, що батькам у жодному разі не можна забороняти дітям займатися творчістю, бо від цього залежить їхній розвиток та самореалізація.

Related video

Мати-одиначка Адіан Пенья Гарсія з Перу дозволяла своєму маленькому синові Сантьяго-Даніелю малювати на стінах квартири, а тепер похизувалась, що він став художником-початківцем. В інтерв’ю виданню New York Post жінка стверджує, що свобода творчості дозволила її дитині розкрити прихований потенціал.

Важливо

Феномен Марії Примаченко. Чому нова виставка відомої української художниці викликала ажіотаж

"Він почав писати олівцями по всіх стінах, але здавався мені таким натхненним і щасливим, що я просто не змогла його зупинити", – каже Адіан.

Сантьяго-Даніель, якому зараз чотири роки, малював аж так багато, що матері довелося робити косметичний ремонт перед переїздом з орендованої квартири. За словами жінки, коли власник житла навідався до них у гості, то був шокованим від побаченого: зарисовки юного художника були у спальні, коридорі, кухні та вітальні.

Сантьяго-Даніель малює картини в стилі Ван Гога Фото: instagram//adianée.peña.garcía Хлопчик займається творчістю майже з пелюшок Фото: instagram//adianée.peña.garcía

Тепер хлопчик регулярно радує матір новими шедеврами й зазвичай витрачає на творчість щонайменше 40 хвилин на день. Гарсія вірить, що один із його останніх творів нагадує "Зоряну ніч" Ван Гога. Але найбільше її чадо любить зображати персонажів мультфільмів, зокрема Мікі Мауса.

Адіан не приховує, що й сама вона має хист до творчості. Коли у 2017 році жінка переїхала до Перу з Венесуели, то зовсім не мала грошей на іграшки, тож виготовляла їх власноруч. Дитина спостерігала за нею і з часом теж взялась за творчість.

"Я шила плюшевих ведмедиків, складала книги, прикрашала саморобними гірляндами димохід на Різдво, а Сантьяго-Даніель лежав поруч зі мною і захоплено спостерігав", – згадує матір.

Матір не забороняє синові малювати Фото: instagram//adianée.peña.garcía Сантьяго-Даніель розмалював усю квартиру Фото: instagram//adianée.peña.garcía

Тепер Адіан абсолютно переконана, що батькам у жодному разі не можна забороняти своїм дітям малювати на стінах, бо від цього залежить їхній розвиток та самореалізація.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що улюблені заняття дарують не просто приємне проведення часу, а й можливість зберегти здоров'я й активність мозку на довгі роки.

До того ж ми розповідали, що таке креативність і як її розвивати. Роботодавці з різних сфер згадують креативність у списку вимог до потенційного співробітника або вказують, що вона буде перевагою при порівнянному рівні кваліфікації.