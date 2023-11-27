Дівчина прославилась завдяки кумедним пародіям на сестер Кардаш'ян (відео)

Юрі Ламасбеллі чотири роки відпрацювала в офісі, але через психологічне вигорання вирішила звільнитися та стала блогеркою.

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32-річна TikTok-блогерка Юрі Ламасбеллі стала зіркою соціальних мереж завдяки своїй унікальній здатності імітувати сестер Кардаш'ян. Дівчина зібрала понад 7 мільйонів підписників у соціальних мережах: 4,3 мільйона в TikTok, 2,4 мільйона в Instagram і понад півмільйона на YouTube. Такий феноменальний успіх раз і назавжди змінив її життя.

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Перший свій ролик Ламасбеллі завантажила у березні 2021 року – тоді був самісінький розпал пандемії коронавірусу. У цій пародії її улюблені телевізійні персонажі Кортні та Кім обговорюють літній відпочинок на розкішному курорті. Кумедне відео швидко набрало приголомшливих 18,8 мільйона переглядів.

"Спочатку я не заробляла на TikTok, але за місяць зрозуміла, що можу. Рідні, друзі та колеги казали, що тембр мого голосу дуже нагадує Кардаш'ян. А воно й не дивно, бо я виросла, спостерігаючи за цим сімейством. Дивилася буквально кожен епізод, тому це цілком природно, що мій перший скетч був саме про них", – розповідає блогерка.

Юрі чотири роки відпрацювала офісним працівником у відділі кадрів, але через психологічне вигорання та виснаження вирішила звільнитися та стала б'юті-блогеркою.

TikTok-блогерка Юрі Ламасбеллі Фото: instagram.com/yurilamasbella TikTok-блогерка Юрі Ламасбеллі Фото: instagram.com/yurilamasbella

Вона досить швидко зібрала 400 тисяч підписників у TikTok, а згодом додумалась пародіювати життя сестер Кардаш'ян. Всього через місяць активної зйомки подібних сценок її аудиторія збільшилася аж до одного мільйона.

Сьогодні відео Ламасбеллі стабільно збирають мільйони переглядів, коментарів та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відео популярної блогерки Зари під назвою "Uncanny Valley" (Зловіща долина), яке завірусилося в соцмережах і привернуло увагу візажистів зі всього світу.

Також ми розповідали історію Робін Лейрд, яка вирішила поставити експеримент над собою. Дівчина щодня упродовж 30 днів змушувала себе ходити на кількагодинні прогулянки, і дуже здивована результатом.