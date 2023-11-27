Матір дозволила дітям жити без заборон і поділилась неочікуваним висновком (фото)

Колишня вчителька Тейлор Моран закликає батьків без вагань дозволяти своїм чадам досліджувати природу.

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32-річна колишня вчителька та мати трьох дітей Тейлор Моран із США переконана, що традиційні методи навчання та виховання малечі є неефективними. Саме тому вона надає перевагу альтернативним практикам і ділиться основними висновками в своєму Instagram.

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Тейлор дозволяє своїм синам лазити по деревах, бігати босоніж та гратися у багнюці. На її думку, це сприяє їхньому фізичному та інтелектуальному розвитку.

Жінка закликає батьків без вагань дозволяти своїм маленьким дітям досліджувати природу, адже саме ці невеликі щоденні виклики, на її тверде переконання, розвивають впевненість у собі, а також забезпечують стійкий зв’язок розуму та тіла.

"Мій однорічний син Гас дуже азартний: він лазить по колодах, грається з листям, копається у землі та кидається каміння. Коли він вивчав мурашники, і агресивні комахи його покусали, я до цього поставилась абсолютно нормально, бо це – досвід. Якщо ви хочете виростити найщасливіших та найздоровіших дітей, тоді це обов’язкова умова", – впевнена жінка.

Діти 32-річної американки Тейлор Моран Фото: instagram//leafandlearn Діти 32-річної американки Тейлор Моран Фото: instagram//leafandlearn

За її словами, для діток вкрай важливо бути у контакті із землею, камінням та деревами, оскільки таким чином вони "синхронізуються" разом з планетою. Вона вірить, що це покращує сон та заспокоює їхню нервову систему.

"Про деякі речі вони б просто не дізналися у традиційному шкільному середовищі. Наприклад, як різати курей на м’ясо та безпечно користуватися ножем. А мої діти, окрім цього, вміють доглядати за курчатами, садити дерева, сіяти насіння, розпізнавати отруйні плющі, лікувати висипи лікарськими травами, готувати хліб із закваски, варити раків і ще багато чого іншого", – хизується багатодітна матір.

Своїми рекомендаціями щодо виховання дітей американка також ділиться у TikTok. Зараз у неї понад 73 тисяч підписників.

Діти 32-річної американки Тейлор Моран Фото: instagram//leafandlearn Діти 32-річної американки Тейлор Моран Фото: instagram//leafandlearn

Нагадаємо, раніше Фокус писав про матір-одиначку Адіану Пенью Гарсію з Перу, яка дозволяла своєму маленькому синові Сантьяго-Даніелю малювати на стінах квартири, а тепер похизувалась, ким він став. Жінка переконана, що батькам у жодному разі не можна забороняти дітям займатися творчістю, бо від цього залежить їхній розвиток та самореалізація.

А от Черлін Сью з Австралії вважає, що матеріальні блага не здатні створити відчуття дива. Натомість робить дітей корисливими й змушують порівнювати себе з іншими.