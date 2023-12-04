"Просто страшно": матір осоромили через надто розкішне ліжечко для немовляти (фото)

Користувачі мережі пишуть, що у такому антуражі дитина виглядає вкрай штучно.

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Користувачі мережі осоромили молоду матір за придбання надто розкішного ліжечка та одягу у стилі принцеси для немовляти. Відповідні фото стали вірусними у TikTok, зібравши величезну кількість переглядів та переважно критичних коментарів.

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На кадрах показаний спальний комплект з шовковим мережевим простирадлом, рум’яними подушками, вкритими квітковим декором та яскравими блискітками. Поруч з дитиною мати поклала плюшевого ведмедика у рожевій напівпрозорій шапочці з бантиком на шиї.

Новонароджена також одягнена у розкішне вбрання: чарівну мереживну сукню білого кольору та пов’язку з двома великими штучними квітками, які доповнюють такий самий декор на животику.

Хоч продемонстроване й нагадує дитячу кімнату в королівській сім’ї, користувачі мережі написали, що у такому антуражі дитина виглядає вкрай штучно й взагалі засумнівались, чи це безпечно.

Дитяче ліжечко спричинило дискусію у мережі Фото: TikTok Дитяче ліжечко спричинило дискусію у мережі Фото: TikTok

"Вибачте, але я вважаю, що м’який костюмчик буде набагато зручнішим для дитинки, аніж оце мереживо – воно ж дряпає шкіру", "Безпечний сон покинув чат", "Бідолашна дитина", "Це просто страшно", "О боже, що ви чудите", "Перестаньте, очевидно, що цю маленьку дівчинку дуже люблять", "Доказ того, що смак або є від природи, або його немає", – дискутують юзери під відео.

Своєю чергою, експерти з виховання дітей попереджають, що зайві речі у колисці збільшують ризик травмування дитини, зокрема вони фіксували й смертельні випадки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 37-річну Коллін Веймер із Нью-Джерсі (США), яка народила доньку з екстремально низькою вагою — всього два фунти (менш ніж один кілограм). У перші тижні після появи на світ дитина, яку назвали Саллі, перенесла серйозну операцію на серці. На щастя, вона вижила, і після 158 днів, проведених у відділенні інтенсивної терапії Дитячої лікарні Філадельфії, повернулася додому.

Окрім того, 32-річна колишня вчителька та мати трьох дітей Тейлор Моран із США переконана, що традиційні методи навчання та виховання малечі є неефективними. Саме тому вона надає перевагу альтернативним практикам і ділиться основними висновками в своєму Instagram.