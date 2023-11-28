Какой выросла девочка-мем, которая родилась с "состаренным" выражением лица (фото)

У ребенка есть собственная страница в Instagram, но родители иногда удаляют негативные комментарии под фотографиями.

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Изабель Роша из Бразилии сразу после рождения стала мемом. Пользователей соцсетей поразило ее нахмуренное и "состаренное" выражение лица в операционной сразу после кесарева сечения. Сейчас девочке исполнилось 3 года, пишет британский таблоид Daily Mail.

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На том знаменитом кадре, ставшем настоящей сенсацией 13 февраля 2020 года, акушерка пыталась заставить девочку плакать после родов, чтобы убедиться, что ее легкие функционируют хорошо. Вместо этого младенец сердито смотрел на врача, который собирался перерезать пуповину.

Этот памятный момент был зафиксирован на фото и мгновенно стал интернет-мемом. Роша уже и сама видела тот снимок и даже спрашивала у своей матери, Даяны Барбозы, почему она тогда так разозлилась.

В недавнем интервью Даяна призналась, что их семья никогда не думала, что эти фотографии сделают девочку такой известной. По ее словам, повседневная жизнь Изабель вращается вокруг детского сада и участия во внеклассных мероприятиях, в частности занятиях по плаванию.

Изабель Роша из Бразилии Фото: Facebook/RodrigiKuntsmann Изабель Роша из Бразилии Фото: Facebook/RodrigiKuntsmann

"Она растет умной и ласковой. Любит садик и своих друзей, знает имена всех", — делится мать ребенка.

Изабель также имеет собственную страницу в Instagram, но родители порой "чистят" негативные комментарии под ее фотографиями.

"Воспитывать ребенка очень трудно! Но я молю Бога, чтобы она выросла и стала великой женщиной!" — добавляет Даяна.

Изабель Роша и ее близкие Фото: Facebook/RodrigiKuntsmann

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летней Зои Рот, которая в свое время стала героиней мема "девочка-катастрофа". На фотографии она хитро улыбалась в камеру, когда за ее спиной горел дом. Этот популярный кадр был продан как невзаимозаменяемый токен за 430 тысяч долларов.

Кроме того, мы рассказывали о 21-летнем Хаби Лайме из Италии, который буквально за месяц стал мировой знаменитостью после того, как придумал новую тему для своих видеоблогов в Instagram и TikTok. Парень начал высмеивать бесполезные, а иногда и откровенно глупые советы блогеров, причем делал это без единого слова.