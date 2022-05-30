Українські військові знищили взвод псковських десантників (фото)

На одному з напрямків львівський десант разом з артилеристами знищили техніку та особовий склад ЗС РФ.

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Українські десантники спільно з артилерійськими підрозділами знищили взвод російських військ зі 104 десантно-штурмового полку з Псковської області. Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Артилерійські підрозділи разом із 80-ю окремою бригадою ДШВ на одному з напрямків знищили цілий взвод російських військ. Знищено як мінімум 20 солдатів зі 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ПДВ РФ.

Разом з особовим складом знищено і техніку ворога, вони намагалися просуватися вперед на одному з напрямків.

Наголошують, що ця військова частина неодноразово протистояла українським десантникам ще з 2014 року. ЗС РФ зазнали тяжких втрат ще й тоді.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗС РФ зазнали нищівних втрат серед офіцерських ланок.

Також повідомляли, що ЗСУ провели успішну контратаку на півдні України, знищивши техніку ЗС РФ.