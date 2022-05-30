ЗС РФ зазнала нищівних втрат в офіцерському складі, — розвідка Британії

Нестача офіцерів середньої та молодшої ланки й надалі знижуватиме рівень дисципліни та бойового духу російських військових у новостворених БТГ.

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Російська армія, ймовірно, зазнала спустошливих втрат серед офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення. Про це повідомляють у свіжому звіті британської розвідки.

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ЗС РФ зазнала втрат в офіцерському складі через те, що командири бригад і батальйонів висуваються на поле боїв. Найімовірніше це відбувається через безкомпромісну відповідальність за дії своїх підрозділів.

Молодші офіцери керують тактичними діями найнижчого рівня через дефіцит добре навчених і наділених повноваженнями офіцерів. На заході для цього є спеціальні військові. Втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, погіршить теперішні проблеми з модернізацією підходу до командування та управління.

[ + – ] Оновлення британської розвідки 30 травня

На додачу до цього в армії створюють батальйонно-тактичні групи з уцілілих частин і з кількох підрозділів, що, найімовірніше, зробить їх менш ефективними через брак молодших командирів.

Тому в розвідці приходять до висновку, що численні повідомлення про локальні заколоти серед російських сил в Україні, плюс брак досвідчених командирів взводів і рот, найімовірніше призведе до подальшого зниження бойового духу та збереження поганої дисципліни.

Нагадаємо, за даними королівської розвідки, ЗС РФ намагаються форсувати Сіверський Донець.

За даними Інституту вивчення війни, контрнаступ ЗСУ на Херсонщині покликаний порушити плани російської армії.