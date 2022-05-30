"Порушити плани Росії": в ISW оцінили контрнаступ ЗСУ на північ від Херсона

Американські військові експерти вважають, що контратаки ЗСУ на Херсонщині змусять противника перекинути підкріплення, що зі свого боку уповільнить темп наступу ЗС РФ на Донбасі.

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Американські військові аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували успішний контрнаступ Збройних сил України поблизу кордонів Херсонської та Миколаївської областей. На думку експертів, контратака ЗСУ змусила російські війська перейти до оборони, що потенційно змусить ЗС РФ перекинути підкріплення на Херсонщину в спробі контролювати окуповані південні території. Коментарі військових аналітиків опублікував пресцентр ISW.

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На думку військових експертів Кароліни Герд, Мейсона Кларка та Джорджа Барроса, контратаки ЗСУ, ймовірно, спрямовані на те, щоб зірвати зусилля Росії щодо створення сильних оборонних позицій на південному напрямку.

"Хоча українська контратака, мабуть, не призведе до захоплення значної території в найближчій перспективі, вона, ймовірно, порушить російські операції та потенційно змусить Росію перекинути підкріплення на Херсонщину, яка здебільшого утримується ослабленими підрозділами", — вважають експерти.

Крім того, відтягування сил для зміцнення оборонних позицій російської армії в Херсонській області сповільнить її наступальний темп на Донбасі, оскільки малоймовірно, що російські війська зможуть проводити кілька одночасних операцій, вважають експерти.

"Швидше за все, надалі (ЗС РФ) відмовляться від пріоритетів наступу на південний схід від Ізюма та на захід від Лимана на користь концентрації наявних сил у Сєвєродонецьку найближчими днями", — йдеться в публікації.

Після успішної контратаки українських військових Росія може зосередитись на зміцненні адміністративного контролю над окупованими територіями на півдні України з метою потенційної їх анексії. В ISW повідомляють, що російські війська зайняли оборону в Костромці, населеному пункті на північному заході Херсонської області за 10 км від кордону Херсонсько-Миколаївської області. Водночас у Генштабі ЗСУ зазначили, що російські сили намагаються відбити позиції в Андріївці, Білогірці та Білій Криниці. Також точаться бої навколо Високопілля, Добрянки та Кочубеївки.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ провели успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу Дніпропетровської області, внаслідок чого було знищено 63 військових російської армії та 19 одиниць ворожої техніки. Проте, за словами мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, ситуація на Криворізькому напрямі фронту залишається тяжкою.

У Генштабі ЗСУ 29 травня повідомили, що російські війська продовжують наступальні дії на Донбасі з метою взяття під контроль усієї території Луганської та Донецької областей. Окупанти зосередилися на оточенні українських військових навколо Лисичанська та Сєвєродонецька.