"Нарушить планы России": в ISW оценили контрнаступление ВСУ севернее Херсона

Американские военные эксперты полагают, что контратаки ВСУ в Херсонской области вынудят противника перебросить подкрепление, что в свою очередь замедлит темп наступления ВС РФ на Донбассе.

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Американские военные аналитики из Института изучения войны (ISW) прокомментировали успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины вблизи границ Херсонской и Николаевской области. По мнению экспертов, контратака ВСУ вынудила российские войска перейти к обороне, что потенциально заставит ВС РФ перебросить подкрепление в Херсонскую область в попытке контролировать оккупированные южные территории. Комментарии военных аналитиков опубликовал пресс-центр ISW .

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По мнению военных экспертов Каролины Херд, Мейсона Кларка и Джорджа Барроса, контратаки ВСУ, вероятно, направлены ​​на то, чтобы сорвать усилия России по созданию сильных оборонительных позиций на южном направлении.

"Хотя украинская контратака, по всей видимости, не приведет к захвату значительной территории в ближайшей перспективе, она, вероятно, нарушит российские операции и потенциально вынудит Россию перебросить подкрепления в Херсонскую область, которая в основном удерживается ослабленными подразделениями", — считают эксперты.

Кроме того, оттягивание сил для укрепления оборонительных позиций российской армии в Херсонской области, замедлит ее наступательный темп на Донбассе, поскольку маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций, полагают эксперты.

"Скорее всего, в дальнейшем (ВС РФ) откажутся от приоритетов наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации имеющихся сил в Северодонецке в ближайшие дни", — говорится в публикации.

После успешной контратаки украинских военных Россия может сосредоточиться на укреплении административного контроля над оккупированными территориями на юге Украины, с целью потенциальной их аннексии. В ISW сообщают, что российские войска заняли оборону в Костромке, населенном пункте на северо-западе Херсонской области в 10 км от границы Херсонско-Николаевской области. В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что российские силы пытаются отбить позиции в Андреевке, Белогорке и Белой Кринице. Также идут бои вокруг Высокополья, Добрянки и Кочубеевки.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ провели успешную контратаку на юге от Кривого Рога Днепропетровской области, в результате чего были уничтожены 63 военных российской армии и 19 единиц вражеской техники. Однако, по словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, ситуация на Криворожском направлении фронта остается тяжелой.

В Генштабе ВСУ 29 мая сообщили, что российские войска продолжают наступательные действия на Донбассе с целью взятия под контроль всей территории Луганской и Донецкой областей. Оккупанты сосредоточились на окружении украинских военных вокруг Лисичанска и Северодонецка.