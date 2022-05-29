ВС РФ пытаются закрепиться на северо-восточных окрестностях Северодонецка, — Генштаб

Украинские военные рассказали, что российская армия сосредоточилась на окружении украинских военных вокруг Лисичанска и Северодонецка, а также блокировке основных логистических путей в этом районе.

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Российские войска не прекращают проводить наступательные операции на Донбассе с целью взятия под контроль всю территорию Луганской и Донецкой областей. ВС РФ вели активные боевые действия и сосредоточились на окружении украинских военных вокруг Лисичанска, Северодонецка Луганской области и блокировке основных логистических путей в этом районе. Об этом рассказал Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

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Ситуация на Донбассе

На Славянском направлении россияне пытались продвигаться с помощью артиллерии в направлении Пасика-Богородичное, однако не имели успеха и вышли на предыдущие позиции. Однако несколько раз обстреляли 3 поселка в этом районе.

На Кураховском направлении армия России применяла минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также тактическую авиацию, чтобы уничтожить фортификационные сооружения ВСУ и истощить украинских бойцов.

На Лиманском направлении отдельные подразделения ВС РФ были выведены за границы города Лиман.

В Генштабе сообщили, что российская армия пытается закрепиться на северно-восточных окрестностях Северодонецка, а также вела штурм города. С целью поддержки действий сухопутных подразделений, оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских военных с помощью ствольной и реактивной артиллерии.

На Бахмутском направлении россияне готовятся к штурму, а также обстреляли со ствольной артиллерии, минометов и РСЗО в районе поселков Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Кроме того, ВС РФ нанесли 3 авиаудара в районе поселков Берестовое и Покровское, а также обстреляли из 4 ракет Верхнекаменское, Соледар и Врубовку.

На Авдеевском и Кураховском направлениях войска РФ интенсивно обстреливали позиции ВСУ, а также наносили авиаудары.

Кроме того, с целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах, ВС РФ осуществляет пополнение запасов, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Ситуация на других направлениях

На Слобожанском и Южнобугском направлениях россияне не проводили наступления, а сосредоточились на сохранении занятых рубежей.

На Харьковском направлении российские оккупанты задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию и вели воздушную разведку. Также нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.

На Криворожском направлении армия России осуществляла огневое поражение украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево, Широкое, Первомайское, Новониколаевка, Котлярево, Новогригоровка, Таврическое и Покровское.

На Николаевском направлении захватчики перемещают свои резервы для восстановления утраченных позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница.

В Генштабе отметили, что в акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий.

Напомним, 29 мая стало известно, что ВСУ провели контрнаступление и оттеснили россиян на трассе "Лисичанск-Бахмут". Глава Луганской ОВА рассказал, что ВСУ вернули под контроль Тошковку и отодвинули россиян на несколько километров возле Комышевахой.

28 мая в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинские военные начали контрнаступление на юге Украины. Из-за существенных потерь врагу приходится занимать невыгодные позиции для обороны.