ЗС РФ намагаються закріпитися на північно-східних околицях Сєвєродонецька, — Генштаб

Українські військові розповіли, що російська армія зосередилася на оточенні українських військових навколо Лисичанська та Сєвєродонецька, а також блокування основних логістичних шляхів у цьому районі.

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Російські війська не припиняють проводити наступальні операції на Донбасі з метою взяття під контроль усю територію Луганської та Донецької областей. ЗС РФ вели активні бойові дії та зосередилися на оточенні українських військових навколо Лисичанська, Сєвєродонецька Луганської області та блокуванні основних логістичних шляхів у цьому районі. Про це розповів Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

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Ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку росіяни намагалися просуватися за допомогою артилерії у напрямку Пасіка-Богородичне, однак не мали успіху та вийшли на попередні позиції. Проте кілька разів обстріляли 3 селища в цьому районі.

На Курахівському напрямку армія Росії застосовувала міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), а також тактичну авіацію, щоб знищити фортифікаційні споруди ЗСУ та виснажити українських бійців.

На Лиманському напрямі окремі підрозділи ЗС РФ було виведено межі міста Лиман.

У Генштабі повідомили, що російська армія намагається закріпитися на північно-східних околицях Сєвєродонецька, а також вела штурм міста. З метою підтримки дій сухопутних підрозділів окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових за допомогою ствольної та реактивної артилерії.

На Бахмутському напрямку росіяни готуються до штурму, а також обстріляли зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ у районі селищ Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Крім того, ЗС РФ нанесли 3 авіаудари в районі селищ Берестове та Покровське, а також обстріляли з 4 ракет Верхньокам'янське, Соледар і Врубівку.

На Авдіївському та Курахівському напрямках війська РФ інтенсивно обстрілювали позиції ЗСУ, а також завдавали авіаударів.

Крім того, з метою чергових спроб форсування річки Сіверський Донець у певних районах, ЗС РФ здійснює поповнення запасів, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Ситуація на інших напрямках

На Слобожанському та Південнобузькому напрямках росіяни не проводили наступ, а зосередилися на збереженні зайнятих рубежів.

На Харківському напрямку російські окупанти задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію і вели повітряну розвідку. Також завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.

На Криворізькому напрямку армія Росії здійснювала вогневе ураження українських військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Княжівка, Токареве, Широке, Першотравневе, Новомиколаївка, Котляреве, Новогригорівка, Тавричне та Покровське.

На Миколаївському напрямку загарбники переміщують свої резерви для відновлення втрачених позицій у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка та Біла Криниця.

У Генштабі зазначили, що в акваторіях Чорного й Азовського морів кораблі чорноморського флоту РФ продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо, що ЗСУ провели контрнаступ і відтіснили росіян на трасі "Лисичанськ-Бахмут". Голова Луганської ОВА розповів, що ЗСУ повернули під контроль Тошківку та відсунули росіян на кілька кілометрів біля Комишувахою.

28 травня в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що українські військові розпочали контрнаступ на півдні України. Через істотні втрати ворогові доводиться займати невигідні позиції для оборони.