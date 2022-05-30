ВС РФ понесли сокрушительные потери в офицерском составе, — разведка Британии

Недостаток офицеров среднего и младшего звена будет и дальше понижать уровень дисциплины и боевого духа российских военных в новообразованных БТГ.

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Российская армия, вероятно, понесла опустошительные потери среди офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки.

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ВС РФ понесли потери в офицерском составе из-за того, что командиры бригад и батальонов выдвигаются на поле боев. Скорее всего, это происходит из-за бескомпромиссной ответственности за действия своих подразделений.

Младшие офицеры руководят тактическими действиями самого низкого уровня из-за дефицита хорошо обученных и наделенных полномочиями офицеров. На западе для этого есть специальные военные. Утрата значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению.

[ + – ] Обновление британской разведки 30 мая

Вдобавок к этому в армии создают батальонно-тактические группы из уцелевших частей и из нескольких подразделений, что скорее всего, сделает их не столь эффективными из-за нехватки младших командиров.

Поэтому в разведке приходят к выводу, что многочисленные сообщения о локальных мятежах среди российских сил в Украине, плюс нехватка опытных командиров взводов и рот, скорее всего приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины.

Напомним, по данним королевской разведки, ВС РФ пытаются форсировать Северский Донец.

По данным Института изучения войны, контрнаступление ВСУ на Херсонщине призвано нарушить планы российской армии.