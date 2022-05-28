Россия пытается захватить Лиман и форсировать Северский Донец, — британская разведка

В Лимане есть большой железнодорожный узел и выход на ключевые мосты через реку. Следующей целью ВС РФ могут стать Славянск и Краматорск.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские войска попытаются форсировать реку Северский Донец со стороны города Лиман в Донецкой области. Такой прогноз 28 мая в Twitter представило Министерство обороны Великобритании, основываясь на свежих данных разведки.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Британские военные предполагают, что в ближайшие дни россияне сосредоточатся на пересечении Северского Донца, пока же они прилагают основные усилия на участке в 40 километрах к востоку от Северодонецкого котла. Плацдарм возле Лимана даст войскам РФ значительное преимущество в следующей фазе борьбы за Донбасс, которая включает наступление на ключевые города Донецкой области: Славянск и Краматорск, которые все еще находятся под контролем Украины.

Как считает разведка, по состоянию на 27 мая ВС РФ захватили большую часть Лимана в рамках подготовки к новому этапу наступления на Востоке Украины. Населенный пункт играет важную стратегическую роль, ведь здесь находится крупный железнодорожный узел, а также есть выход к мостам через Северский Донец.

Фото: Скриншот

26 мая главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил российским СМИ, что проведут референдум о присоединении к РФ после того, как оккупанты полностью захватят Донецкую и Луганскую области Украины.

"Тем не менее, ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону участка и продолжают наносить большой урон России", — подчеркнули в британском Минобороны.

27 мая британская разведка заявила, что российские войска оказывают давление на Северодонецкий котел, пытаясь окружить Северодонецк и Лисичанск. Украина удерживает контроль над несколькими секторами, не позволяя противнику захватить Донбасс, но россиянам удалось занять несколько сел в районе Попасной.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подтвердил, что большую часть Лимана контролируют ВС РФ. Украинские войска перегруппировались на укрепленных позициях и ищут возможности для контрнаступления.

Писали также, что российские войска штурмовали город Лиман в районе Славянска. Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, одной из целей захвата Лимана может быть именно возобновление наступления на Славянск.