Российские войска оказывают давление на Северодонецкий котел, — британская разведка

По данным Минобороны Великобритании, Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, не позволяя РФ полностью взять Донбасс.

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Армия страны-агрессора оказывает давление на Северодонецкий котел. В то же время, Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать множественные укрепленные сектора, не позволяя российским войскам установить контроль над всей территорией Донбасса. Об этом в утренней сводке за 27 мая сообщает британская разведка.

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По данным Минобороны Великобритании, российские сухопутные войска продолжают свои попытки окружить Лисичанск и Северодонецк. ВС РФ удалось взять под свой контроль небольшие села в районе Попасной.

При этом перед южной группировкой российских войск по-прежнему стоит задача захватить всю южную территорию Украины. Именно для наступления на этой линии фронта российское командование получило 50-летние танки Т-62, которые до этого находились в глубоком резерве.

"Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники", — прокомментировали в Лондоне.

Сегодня также стало известно, что танки Т-62 будут отправлены в двух направлениях вместе с другой бронетехникой, снятой с хранения. Так, 31 танк Т-62 и 11 БМП-1 направили в Херсонскую область, в Запорожскую область отправили 35 танков и БМП-1.

Напомним, 25 мая ВС РФ пригнали в Мелитополь эшелон с устаревшими танками Т-62.