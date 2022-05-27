Російські війська чинять тиск на Сєвєродонецький карман, — британська розвідка

За даними Міноборони Великобританії, Україна зберігає контроль над кількома секторами, що обороняються, не дозволяючи РФ повністю взяти Донбас.

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Армія країни-агресора чинить тиск на Сєвєродонецький карман. Водночас Збройні Сили України продовжують утримувати численні укріплені сектори, не дозволяючи російським військам встановити контроль над усією територією Донбасу. Про це в ранковому зведенні за 27 травня повідомляє британська розвідка.

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За даними Міноборони Великобританії, російські сухопутні війська продовжують свої спроби оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк. ЗС РФ вдалося взяти під свій контроль невеликі села в районі Попасної.

Водночас перед південним угрупуванням російських військ, як і раніше, стоїть завдання захопити всю південну територію України. Саме для наступу на цій лінії фронту російське командування отримало 50-річні танки Т-62, які раніше знаходилися в глибокому резерві.

"Т-62 майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів, і їхня присутність на полі бою акцентує на нестачі в Росії сучасної боєздатної техніки", — прокоментували в Лондоні.

Сьогодні також стало відомо, що танки Т-62 відправлять у двох напрямках разом з іншою бронетехнікою, знятою зі зберігання. Так, 31 танк Т-62 та 11 БМП-1 направили до Херсонської області, у Запорізьку область відправили 35 танків та БМП-1.

Нагадаємо, 25 травня ЗС РФ пригнали до Мелітополя ешелон зі застарілими танками Т-62.