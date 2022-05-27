Російські війська чинять тиск на Сєвєродонецький карман, — британська розвідка
За даними Міноборони Великобританії, Україна зберігає контроль над кількома секторами, що обороняються, не дозволяючи РФ повністю взяти Донбас.
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Армія країни-агресора чинить тиск на Сєвєродонецький карман. Водночас Збройні Сили України продовжують утримувати численні укріплені сектори, не дозволяючи російським військам встановити контроль над усією територією Донбасу. Про це в ранковому зведенні за 27 травня повідомляє британська розвідка.
За даними Міноборони Великобританії, російські сухопутні війська продовжують свої спроби оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк. ЗС РФ вдалося взяти під свій контроль невеликі села в районі Попасної.
Водночас перед південним угрупуванням російських військ, як і раніше, стоїть завдання захопити всю південну територію України. Саме для наступу на цій лінії фронту російське командування отримало 50-річні танки Т-62, які раніше знаходилися в глибокому резерві.
"Т-62 майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів, і їхня присутність на полі бою акцентує на нестачі в Росії сучасної боєздатної техніки", — прокоментували в Лондоні.
Сьогодні також стало відомо, що танки Т-62 відправлять у двох напрямках разом з іншою бронетехнікою, знятою зі зберігання. Так, 31 танк Т-62 та 11 БМП-1 направили до Херсонської області, у Запорізьку область відправили 35 танків та БМП-1.
Нагадаємо, 25 травня ЗС РФ пригнали до Мелітополя ешелон зі застарілими танками Т-62.