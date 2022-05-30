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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские военные уничтожили взвод псковских десантников (фото)

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Место уничтожения техники и личного состава врага

На одном из направлений львовский десант вместе с артиллеристами уничтожили технику и личный состав ВС РФ.

Украинские десантники совместно с артиллерийскими подразделениями уничтожили взвод российских войск из 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области. Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Артиллерийские подразделения вместе с 80-й отдельной бригадой ДШВ на одном из направлений уничтожили целый взвод российских войск. Уничтожено как минимум 20 солдат из 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ.

Вместе с личным составом была уничтожена и техника врага, они пытались продвигаться вперед на одном из направлений.

Подчеркивается, что данная военная часть неоднократно противостояла украинским десантникам еще с 2014 года. ВС РФ несли тяжелые потери еще и тогда.

Напомним, по данным британской разведки, ВС РФ понесли сокрушительные потери среди офицерских звеньев.

Также сообщалось, что ВСУ провели успешную контратаку на юге Украины уничтожив технику ВС РФ.