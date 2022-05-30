Армия РФ перебросила на остров Змеиный "Грады" и "Торнадо-Г", — СМИ

На оккупированный остров перебрасывается все больше различного вооружения. На нем есть средства ПВО, наведения авиация, РЭБ, а теперь и РСЗО.

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Российские войска перебросили на оккупированный остров Змеиный реактивные системы залпового огня "Град" и "Торнадо-Г". Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на источники.

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Армия РФ перебросила на остров как минимум два БМ-21 "Град" и один РСЗО "Торнадо-Г". Ранее вражеские войска перебросили на Змеиный три комплекса ПВО "Панцирь-С1", один ЗРК "Тор-М2", пять военных автомобилей и МТ-ЛБ со станцией РЭБ на борту.

Также журналисты утверждают, что ВС РФ развернули на острове пункт наведения авиации. В дальнейшем они перебросят на остров еще больше техники. Об этом может говорить подъем со дна катера "Серна", он позволит использовать малый причал на острове, а не только основной.

При этом 21 мая ВС РФ угрожали открыть огонь по гражданскому судну под флагом Того, который шел транзитом через Змеиный. Это может свидетельствовать о готовности России стрелять по гражданским суднам, особенно, если они будут с украинским зерном.

Поэтому авторы приходят к выводу, что одних ракет Harpoon для безопасности в Черном море будет недостаточно. Необходима комплексная миссия от США и НАТО.

Напомним, 25 мая в Минобороны заявили, что РФ подняли со дна моря уничтоженные корабли у Змеиного.

Ранее сообщалось, что на остров перебросили комплексы воздушной обороны.