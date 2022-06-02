Украинские военные продолжают успешное продвижение на юге Украины, — ТрО "Азов" Днепр

По информации украинских военных, ВСУ за день смогли освободить 8 километров украинских территорий в Херсонской области.

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Вооруженные силы Украины за день смогли освободить 8 километров оккупированных украинских территорий в Херсонской области. Об этом сообщили бойцы 98-го батальонна территориальной обороны "Азов" Днепр в Telegram.

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Украинские военные не стали рассказывать о деталях освобождения. Поэтому не известно, в каком месте и какие населенные пункты в регионе были деоккупированны.

Напомним, 1 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута рассказал, что армия Украины освободила 20 населенных пунктов в Херсонской области. По его словам, это произошло со стороны Днепропетровской области, а украинские бойцы продолжают продвигаться.

29 мая мэр Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что ВСУ провели успешную контратаку на юге Украины. Он заявил, что военным удалось ликвидировать 63 оккупантов, а также уничтожить современные танки Т-72, реактивную систему залпового огня "Град", артиллерию, вертолеты и один самолет СУ-35.

Аналитики Института изучения войны проанализировали ситуацию на фронте и пришли к выводу, что РФ сделала себя критически уязвимой в Херсонской области, сосредоточившись на Донбассе. Они считают, что от захвата Северодонецка ВС РФ получат только символические выводы. В то время как сам Херсон важен оккупантам для дальнейшего наступления на территории Украины.