"Охранников положили на пол": в Херсоне ВС РФ захватили магазины "Эпицентр"

Оккупанты предложили персоналу торгового центра работать под их руководством. Около 20% сотрудников согласились, остальные разошлись по домам.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военные захватили в оккупированном Херсоне ТЦ "Эпицентр" и гипермаркет "Новая линия". Об этом сообщается на официальной странице сети в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Мы потеряли контроль над финансовой деятельностью торговых объектов, управлением персоналом и эксплуатацией", — уточнили в компании.

Также стало известно, что оккупанты несколько часов держали сотрудников "Эпицентра" в заручниках. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на сотрудника магазина, чье имя и должность не разглашаются в целях безопасности.

По его словам, в торговый центр, где он работает, 1 июня зашло около 15-20 военнослужащих РФ с оружием в руках. Оккупанты перегородили внедорожниками все входы и выходы из магазина и никого из сотрудников не выпускали в течение четырех-пяти часов.

"Нас в тот день было человек сорок на работе. [Нам] не угрожали, но охранников положили на пол под автоматами. Не били, правда", — рассказал херсонец.

На следующий день в магазине собрали всех сотрудников — около 50-60 человек. Оккупанты заявили, что теперь торговый центр "принадлежит им" и предложили работать под их руководством. Тем, кто не хочет, разрешили уйти. По словам очевидца произошедшего, около 20% персонала согласились сотрудничать с оккупантами, остальные собрали свои вещи.

Как уточнили военные, такое решение приняла местная оккупационная администрация.

В "Эпицентре", в свою очередь, рассказали, что с момента оккупации Херсона поставки товаров в торговые центры города не проводились.

"Однако на тот момент в них оставались значительные товарные запасы, дальнейшая судьба которых нам неизвестна", — комментирует администрация.

Как стало известно, из-за полномасштабной войны в Украине полностью разрушены ТЦ "Эпицентр" в Чернигове, Мариуполе и Буче. Также из-за ракетного удара сеть потеряла пять магазинов в киевском ТРЦ "Retroville". Артиллерийскими обстрелами были повреждены магазины в Харькове, а часть ТРЦ прекратили свою работу из-за оккупации российской армии отдельных регионов Украины.

Напомним, 3 июня в Херсонской области снова заработала украинская мобильная связь и Интернет. Это стало возможным из-за того, что оккупанты подключили к питанию оборудование "Киевстара" и Vodafone в некоторых районах.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают успешное продвижение на юге страны.