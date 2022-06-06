Оккупанты анонсировали "национализацию" имущества Ахметова, Пинчука и Коломойского

По словам коллаборанта из Запорожской области Владимира Рогова, регионы не должны исполнять обязательства перед владельцами, которые финансируют ВСУ.

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На временно неподконтрольных Киеву территориях должно быть "национализировано" имущество украинских бизнесменов, в том числе Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского. Такое заявление сделал коллаборант, член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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В частности, он прокомментировал недавнее решение экс-нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого, назначенного оккупантами на должность главы "Запорожской ВГА", о конфискации имущества, которое принадлежало Украине до полномасштабного вторжения ВС РФ. Речь идет о земельных участках, ресурсах и стратегических предприятиях.

По словам Рогова, следующим шагом в этом направлении должна быть "национализация" имущества украинских бизнесменов на временно оккупированных территориях, в том числе Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского. Коллаборант утверждает, что нелегитимная администрация не должна исполнять обязательства перед владельцами предприятий, которые финансируют Вооруженные силы Украины.

"Национализация их имущества — это необходимое и логичное действие с целью реализации интересов живущих здесь людей", — продолжил коллаборант и добавил, что украинские бизнесмены "украли" стратегические предприятия после распада СССР.

В общении с российскими журналистами Владимир Рогов также заявил, что Ринат Ахметов и Игорь Коломойский занимаются финансированием "националистических группировок", в том числе полка спецназначения Национальной гвардии "Азов".

[ + – ] Оккупанты анонсировали конфискацию имущества Ахметова, Пинчука и Коломойского

Напомним, в Херсоне россияне захватили магазины сети "Эпицентр". Оккупанты держали несколько часов сотрудников в заложниках, а потом предложили персоналу торговых центров работать на них.

Также сообщалось, что назначенная россиянами "мэр" Мелитополя Галина Данильченко испугалась покушения и решила уйти в отставку.