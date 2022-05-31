"Мэр" Мелитополя испугалась покушения и просится в отставку, — СМИ

Источники журналистов говорят, что оккупанты отставку Галины Данильченко не приняли и пригрозили сдать ее украинским спецслужбам.

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Назначенная российскими оккупантами "мэром" Мелитополя Галина Данильченко считает, что взрыв, прогремевший 30 мая в городе, был попыткой покушения на нее, сообщает издание "РИА Мелитополь".

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Источник журналистов сообщил, что после взрыва Данильченко была очень напугана и сделала заявление о том, что отказывается от должности "руководителя военно-гражданской администрации", опасаясь за свою жизнь.

"Уволиться ей предложили с одним условием – сдать спецслужбам Украины", — отмечает "РИА Мелитополь".

По данным источников издания, Данильченко действительно натерпелась страху: ее автомобиль следовал сразу за подорвавшейся машиной. Взрывчатка была заложена в канализационном люке, ее привели в действие дистанционно. Вполне возможно, что от коллаборантки решили избавиться сами оккупанты.

Напомним, взрыв в центре Мелитополя прогремел 30 мая около 8 утра. В расположенной рядом с местом взрыва многоэтажке живет назначенный оккупантами "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий. "РИА Мелитополь" отметило, что ранены две женщины и мужчина. Одна из пострадавших – Евгения Зайцева, дочь покойного брата Евгения Балицкого. Парень 2001 года получил серьезные травмы: открытые переломы костей обеих ног и осколочные ранения.

Ранее СБУ сообщила Балицкому подозрение в коллаборационизме.

После оккупации Мелитополя 12 марта россияне назначили Галину Данильченко "мэром" города. До оккупации она была депутатом горсовета от Оппоблока, ранее являлась членом "Партии регионов". Вступив в должность, Данильченко призвала жить по-новому и "заканчивать "экстремистские действия".

Как сообщалось, утром 18 мая жители Мелитополя услышали звук мощного взрыва после чего началась перестрелка: целью украинских партизан стал российский бронепоезд. Установленная на рельсах взрывчатка сдетонировала под вагоном, в котором находились оккупанты.