Оккупанты в панике: в Мелитополе партизаны взорвали российский бронепоезд

По информации местных СМИ, помимо диверсии на железной дороге прогремели взрывы возле здания комендатуры оккупантов.

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Утром 18 мая в Мелитополе прогремел мощный взрыв и началась перестрелка. Издание "РИА Мелитополь" сообщило, что целью украинских партизан стал российский бронепоезд. Установленная на рельсах взрывчатка сдетонировала под вагоном, в котором находились оккупанты.

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"В итоге повреждено железнодорожное полотно и техника. Количество раненых и погибших рашистов в настоящее время уточняется", — отмечает издание.

По сведениям "РИА Мелитополь", утром в центре города произошла еще одна диверсия. Рядом с комендатурой оккупантов взорвались гранаты, после чего началась перестрелка в районе улицы Шмидта. За час до этого российские солдаты оцепили здание комендатуры, там ждали прибытие российского генерал-майора.

"Действия наших диверсантов принесли нужный результат и посеяли панику среди захватчиков", — подчеркивает издание.

Украинский Telegram-канал "Вертикаль" сообщил о бое после взрыва в Мелитополе. Информацию о перестрелке подтвердил украинский нардеп Алексей Гончаренко.

ГУР Минобороны 13 апреля сообщало о ликвидации партизанами в Мелитополе 70 российских военных, их убили во время ночного патрулирования.

Напомним, в ночь с 15 на 16 мая в Евпатории облили желтой и голубой красками фасад здания городской администрации на Театральной площади.

10 мая на севере Крыма прогремело несколько взрывов. Местные жители предположили, что саперы обезвреживали морские мины, которые прибило к крымским берегам.