Окупанти в паніці: у Мелітополі партизани підірвали російський бронепотяг

За інформацією місцевих ЗМІ, крім диверсії на залізниці пролунали вибухи біля будівлі комендатури окупантів.

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Вранці 18 травня в Мелітополі прогримів потужний вибух і почалася стрілянина. Видання "РІА Мелітополь" повідомило, що ціллю українських партизанів став російський бронепотяг. Встановлена на рейках вибухівка здетонувала під вагоном, у якому були окупанти.

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"Унаслідок пошкоджено залізничне полотно та техніка. Кількість поранених і загиблих рашистів нині уточнюється", — зазначає видання.

За даними "РІА Мелітополь", вранці у центрі міста відбулася ще одна диверсія. Поряд із комендатурою окупантів вибухнули гранати, після чого почалася стрілянина в районі вулиці Шмідта. За годину до цього російські солдати оточили будівлю комендатури, там чекали на прибуття російського генерал-майора.

"Дії наших диверсантів принесли потрібний результат і посіяли паніку серед загарбників", — наголошує видання.

Український Telegram-канал "Вертикаль" повідомив про бій після вибуху в Мелітополі. Інформацію про стрілянину підтвердив український нардеп Олексій Гончаренко.

ГУР Міноборони 13 квітня повідомляло про ліквідацію партизанами в Мелітополі 70 російських військових, їх убили під час нічного патрулювання.

Нагадаємо, у ніч із 15 на 16 травня в Євпаторії облили жовтою і блакитною фарбами фасад будівлі міської адміністрації на Театральній площі.

10 травня на півночі Криму прогриміло кілька вибухів. Місцеві жителі висловили припущення, що сапери знешкоджували морські міни, які прибило до кримських берегів.