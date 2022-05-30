В Мелитополе прогремел взрыв: ранена племянница псевдо-губернатора Балицкого (фото)

Местные СМИ пишут о взрыве рядом с многоэтажкой, где живет так называемый губернатор Запорожской области. Ранения получили 2 женщины и мужчина.

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В центре Мелитополя примерно в 7.50 утра прогремел сильный взрыв. Об этом сообщило местное агентство "РИА Мелитополь".

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У проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах. Журналисты пишут, что взрыв произошел в районе ТЦ "Квартал", где живет в многоэтажке назначенный российскими оккупантами губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Не исключено, что сработали диверсанты. В настоящее время в центре города мелитопольцы наблюдают клубы черного дыма", – отметило издание.

Позже данные уточнили – взрыв произошел за кафе "Шторм" между центральной площадью и ТЦ "Квартал".

Известно как минимум об одном пострадавшем при взрыве в Мелитополе. РИА "Мелитополь" отметило, что ранены две женщины и мужчина. Одна из пострадавших – Евгения Зайцева, дочь покойного брата Евгения Балицкого.

Источник агентства "РИА Новости" в администрации города добавил, что в центре Мелитополя взорвался автомобиль, 3 человека получили ранения.

Российские захватчики перепугались

После инцидента росгвардейцы, полиция и военные обнаружили на тротуаре подозрительный пакет и проверяли его содержимое.

"Российские захватчики изрядно перепугались, по улицам ездит военная техника. Оцеплена центральная площадь. Именно на площади, в ДК "Шевченко" находится так называемая военно-гражданская администрация коллаборантов", – сообщили журналисты.

После взрыва в городе сработали сирены тревоги.

Напомним, что СБУ ранее сообщила Балицкому подозрение в коллаборационизме. Правоохранители говорят, что 52-летний экс-нардеп-регионал благодаря российскому вторжению хотел реализовать политические амбиции.

Назначенный оккупантами представитель местной администрации Запорожья Владимир Рогов 25 мая объявил, что Запорожская область должна стать полноценным субъектом РФ.

Украинским партизанам накануне удалось повредить российский бронепоезд в Мелитопольском районе.