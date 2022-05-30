У Мелітополі прогримів вибух: поранено племінницю псевдогубернатора Балицького (фото)

Місцеві ЗМІ пишуть про вибух поряд із багатоповерхівкою, де мешкає так званий губернатор Запорізької області. Поранення отримали 2 жінки та чоловік.

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У центрі Мелітополя приблизно о 7:50 ранку пролунав сильний вибух. Про це повідомило місцеве агентство "РІА Мелітополь".

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У мешканців району вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна та стіни в будинках. Журналісти пишуть, що вибух стався в районі ТЦ "Квартал", де живе в багатоповерхівці призначений російськими окупантами губернатор Запорізької області Євген Балицький.

"Не виключено, що спрацювали диверсанти. Наразі в центрі міста мелітопольці спостерігають клубки чорного диму", — зазначило видання.

Пізніше дані уточнили — вибух стався за кафе "Шторм" між центральною площею та ТЦ "Квартал".

Відомо як мінімум про одного потерпілого під час вибуху в Мелітополі. РІА "Мелітополь" зазначило, що поранено двох жінок і чоловіка. Одна з постраждалих — Євгенія Зайцева, дочка покійного брата Євгена Балицького.

Джерело агентства "РІА Новини" в адміністрації міста додало, що в центрі Мелітополя вибухнув автомобіль, 3 особи отримали поранення.

Російські загарбники перелякалися

Після інциденту росгвардійці, поліція та військові виявили на тротуарі підозрілий пакет і перевіряли його вміст.

"Російські загарбники добряче перелякалися, вулицями їздить військова техніка. Оточено центральну площу. Саме на площі, у ДК "Шевченка", розташована так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів", — повідомили журналісти.

Після вибуху в місті спрацювали сирени тривоги.

Нагадаємо, що СБУ раніше повідомила Балицькому підозру в колабораціонізмі. Правоохоронці кажуть, що 52-річний екснардеп-регіонал завдяки російському вторгненню хотів реалізувати політичні амбіції.

Призначений окупантами представник місцевої адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов 25 травня оголосив, що Запорізька область має стати повноцінним суб'єктом РФ.

Українським партизанам напередодні вдалося пошкодити російський бронепоїзд у Мелітопольському районі.