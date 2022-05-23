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"Жодного дня спати спокійно": українські партизани пошкодили російський бронепотяг (відео)

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атака партизанів, окупація мелітополя
Російський бронепотяг

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, партизанський рух не дасть окупантам жодного дня спокійно спати.

Українські партизани у тимчасово окупованому Мелітопольському районі пошкодили російський бронепотяг. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За словами глави ОВА, бронепотяг РФ "вкотре спіткнувся" — це така звичка у нього.

"Партизани є українські і будуть. Не дадуть окупантам жодного дня спати спокійно", — заявив Старух.

Інцидент стався у Мелітопольському районі. Минулого тижня також повідомлялося про атаку на бронепотяг. Проте пізніше стало відомо, що пошкодили залізничну мережу, а потяг разом з російськими військами не постраждав. Подробиць про те, чи були жертви цього разу, немає.

Нагадаємо, 18 травня у Мелітополі чули вибух та стрілянину — працювали українські партизани. За даними запорізької ОВА, у місті було ліквідовано російських високопоставлених військових.