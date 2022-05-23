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Военный Фокус Российско-украинская война

"Ни дня спать спокойно": украинские партизаны повредили российский бронепоезд (видео)

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атака партизан, оккупация мелитополя
Российский бронепоезд

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, партизанское движение не даст оккупантам ни одного дня спокойно спать.

Украинские партизаны во временно оккупированном Мелитопольском районе повредили российский бронепоезд. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По словам главы ОВА, бронепоезд РФ "в очередной раз споткнулся" — это такая привычка у него.

"Партизаны есть украинские и будут. Не дадут оккупантам ни одного дня спать спокойно", — заявил Старух.

Инцидент произошел в Мелитопольском районе. На прошлой недели также сообщалось об атаке на бронепоезд. Однако позднее стало известно, что повредили саму железнодорожную сеть, а поезд вместе с российскими войсками не пострадал. Подробностей о том, были ли жертвы на этот раз, нет.

Напомним, 18 мая в Мелитополе слышали взрыв и стрельбу — работали украинские партизаны. По данным запорожской ОВА, в городе были ликвидированы российские высокопоставленные военные.