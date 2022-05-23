"Ни дня спать спокойно": украинские партизаны повредили российский бронепоезд (видео)

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, партизанское движение не даст оккупантам ни одного дня спокойно спать.

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Украинские партизаны во временно оккупированном Мелитопольском районе повредили российский бронепоезд. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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По словам главы ОВА, бронепоезд РФ "в очередной раз споткнулся" — это такая привычка у него.

"Партизаны есть украинские и будут. Не дадут оккупантам ни одного дня спать спокойно", — заявил Старух.

Инцидент произошел в Мелитопольском районе. На прошлой недели также сообщалось об атаке на бронепоезд. Однако позднее стало известно, что повредили саму железнодорожную сеть, а поезд вместе с российскими войсками не пострадал. Подробностей о том, были ли жертвы на этот раз, нет.

Напомним, 18 мая в Мелитополе слышали взрыв и стрельбу — работали украинские партизаны. По данным запорожской ОВА, в городе были ликвидированы российские высокопоставленные военные.