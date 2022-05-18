Работают партизаны: в Мелитополе слышали взрыв и стрельбу (фото)

СМИ пишут о взрыве гранаты возле военной комендатуры ВС РФ, которую еще за час до инцидента взяли под охрану. Жители города утверждают, что в их домах едва не вылетели стекла.

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В центре оккупированного Мелитополя Запорожской области около 10:00 утра прогремел взрыв. Об этом пишет местное издание "Риа Мелитополь".

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Жители города рассказали, что взрыв слышали во всех районах, в домах едва не вылетели стекла, а стены зданий дрожали. Некоторые утверждают, что взорвали железную дорогу, но официально эту информацию еще не подтвердили.

По сведениям издания, возле "Зеленой поликлиники", рядом с которой находится военная комендатура российских оккупантов, взорвалась граната. После этого началась перестрелка в районе улицы Шмидта.

[ + – ] Ориентировочное место происшествия в Мелитополе

Журналисты отметили, что за час до инцидента здание комендатуры оцепили. Одна из версий произошедшего – работа украинских партизан на территории Мелитополя.

Все, кто хотел сегодня эвакуироваться и уже выехал в сторону Запорожья через Васильевку (город в Запорожской области) вернулись домой из-за взрыва. Захватчики признают, что это происходит из-за активных боевых действий – обстрела территории.

Украинский Telegram-канал "Вертикаль" сообщил о бое после взрыва в Мелитополе. Информацию о перестрелке подтвердил украинский нардеп Алексей Гончаренко.

"Недавно наши ликвидировали там высших чинов командования армии РФ. Украина рядом, друзья", – пишет "Вертикаль".

Напомним, что утром 18 мая стало известно о ликвидации украинскими партизанами в Мелитополе военных РФ высокого ранга. Еще 17 мая захватчики усиленно проверяли частній транспорт, чтобы вычислить партизанов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 29 апреля говорил о массовом похищении ВС РФ мужчин призывного возраста. Их задерживают на блокпостах и улицах города, предлагают вступить в армию и далее будут использовать их как "пушечное мясо", подчеркивал градоначальник. После похищения людей отправляют жить в подвалы в нечеловеческих условиях.

ГУР Минобороны 13 апреля сообщало о ликвидации партизанами в Мелитополе 70 российских военных, их убили во время ночного патрулирования.