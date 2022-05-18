Працюють партизани: у Мелітополі чули вибух і стрілянину (фото)

ЗМІ пишуть про вибух гранати біля військової комендатури ЗС РФ, яку за годину до інциденту взяли під охорону. Жителі міста стверджують, що в їхніх будинках ледь не вилетіли шибки.

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У центрі окупованого Мелітополя Запорізької області приблизно о 10:00 ранку пролунав вибух. Про це пише місцеве видання "Ріа Мелітополь".

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Жителі міста розповіли, що вибух чули в усіх районах, у будинках ледь не вилетіли шибки, а стіни будівель тремтіли. Дехто стверджує, що підірвали залізницю, але офіційно цю інформацію ще не підтвердили.

За даними видання, біля "Зеленої поліклініки", поряд з якою знаходиться військова комендатура російських окупантів, вибухнула граната. Після цього почалася стрілянина в районі вулиці Шмідта.

[ + – ] Орієнтовне місце події у Мелітополі

Журналісти зазначили, що за годину до інциденту будівлю комендатури оточили. Одна з версій того, що сталося, — робота українських партизанів на території Мелітополя.

Усі, хто хотів сьогодні евакуюватись і вже виїхав у бік Запоріжжя через Василівку (місто в Запорізькій області) повернулися додому через вибух. Загарбники визнають, що це відбувається через активні бойові дії — обстріл території.

Український Telegram-канал "Вертикаль" повідомив про бій після вибуху в Мелітополі. Інформацію про стрілянину підтвердив український нардеп Олексій Гончаренко.

"Нещодавно наші ліквідували там найвищих чинів командування армії РФ. Україна поруч, друзі", — пише "Вертикаль".

Нагадаємо, що вранці 18 травня стало відомо про ліквідацію українськими партизанами в Мелітополі військових РФ високого рангу. Ще 17 травня загарбники посилено перевіряли приватний транспорт, щоб вирахувати партизанів.

Мер Мелітополя Іван Федоров 29 квітня говорив про масове викрадення ЗС РФ чоловіків призовного віку. Їх затримують на блокпостах і вулицях міста, пропонують вступити в армію і надалі використовуватимуть їх як "гарматне м'ясо", наголошував градоначальник. Після викрадення людей відправляють жити в підвали у нелюдських умовах.

ГУР Міноборони 13 квітня повідомляло про ліквідацію партизанами в Мелітополі 70 російських військових, їх убили під час нічного патрулювання.