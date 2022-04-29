ВС РФ в Мелитополе массово похищают мужчин призывного возраста, — мэр города

Мужчинам предлагают вступать в российскую армию, чтобы использовать их как "пушечное мясо". Похищенных людей держат в подвалах в нечеловеческих условиях, заявил градоначальник.

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Российские военные во временно оккупированном Мелитополе начали массово похищать мужчин призывного возраста. Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире единого телемарафона.

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Мужчин, по его словам, задерживают на блокпостах и на улицах города. ВС РФ ранее похищали бизнесменов, активистов, представителей власти и ветеранов войны на Донбассе, а сейчас уже массово задерживают граждан.

"Похищают всех мужчин призывного возраста. Через две недели они начали предлагать им вступать в вооруженные силы", — сказал Федоров.

Градоначальник отметил, что людей содержат в подвалах в нечеловеческих условиях. Их могут использовать как обменный фонд или "пушечное мясо". Сейчас опасно не только на блокпостах, но и в самом Мелитополе и Мелитопольском районе.

Запорожская областная военная администрация заявляла, что оккупационные войска РФ полностью блокируют выезд из Мелитополя, чтобы провести призывную кампанию. Мелитопольцы получали SMS с требованием сообщить о запланированной эвакуации гражданских.

Подрывы транспортных узлов

Федоров напомнил, что 28 апреля ВСУ взорвали железнодорожный мост в Запорожской области, по которому российские оккупанты перевозили военную технику на станцию ​​Мелитополь и Новобогдановка. Именно эту технику, по данным Федорова, участвовала в боях в Мариуполе и на юге Украины.

[ + – ] Подрыв транспортных узлов в Запорожской области продолжится

Глава Мелитополя уверен, что подрыв транспортных узлов, используемых захватчиками, продолжится. ВС РФ после взрыва моста сразу начали искать, кто это сделал.

"Всех обыскивали, всех допрашивали Это не привело ни к каким успехам", – пояснил мэр.

Захватчики перешли на промышленные масштабы похищения зерна и продовольствия, известен случай вывоза зерна на 50 грузовиках, добавил он.

Федоров сомневается, что оккупанты введут в обращение рубли на оккупированной территории. Им удалось увезти часть коллаборантов из числа банковских работников на обучение в Ростов-на-Дону.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны говорили о ликвидации в Мелитополе 70 российских захватчиков силами партизан. Военных РФ устранили во время комендантского часа при ночном патрулировании города.

Оккупанты препятствуют жителям Мелитополя в получении гуманитарной помощи. В конце марта из Запорожья привезли 13 тонн продуктов, 2 тонны детского питания и медикаменты, но до людей они не дошли.