Коллаборанты анонсировали референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ

По словам перешедшего на сторону России Кирилла Стремоусова, оккупанты намерены кардинально менять власть в области, чтобы вернуть ее к "культуре русского человека".

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На оккупированной части Херсонской области планируют провести референдум о вхождении неподконтрольного Украине региона в состав Российской Федерации. Об этом заявил коллаборант, "замглавы местной администрации" Кирилл Стремоусов.

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По его словам, после оккупации российскими войсками большей части области Херсонщина осталась без законодательной власти.

Стремоусов не исключает, что на неподконтрольной Украине территории будет проведен нелегитимный референдум о вхождении региона в состав России. После фейкового волеизъявления, по словам коллаборанта, должны состояться выборы для формирования новой "власти", поскольку сейчас в Херсонской области все решения принимает общественный совет.

"Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению, и следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области, и далее законодательно будем работать", — продолжил Стремоусов в общении с российскими журналистами.

Коллаборант также заявил, что оккупационная администрация намерена кардинально менять политическую власть в Херсонской области для "защиты общественных интересов". Вместе с этим, Стремоусов не смог назвать точные сроки проведения референдума о вхождении неподконтрольного украинского региона в состав страны-агрессора.

"Есть много прогнозов, нам не хотелось бы это сделать как-то неправильно, хотелось бы учитывать мнение непосредственно жителей Херсонской области… Первоочередная задача не просто бумаги правильные получить, а вернуть правильное отношение к той жизни, к которой нужно вернуться, в которой истинная семья, культура — это приоритет, подчеркиваю, культура русского человека", — подытожил коллаборант в интервью российским журналистам.

Напомним, ранее коллаборанты анонсировали конфискацию имущества украинских бизнесменов на неподконтрольных Киеву территориях. По словам члена оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова, речь идет о "национализации" предприятий, которыми владеют Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

Также сообщалось, что Госдума хочет присоединить оккупированные Донбасс и Херсонскую область к России уже в июле 2022 года.