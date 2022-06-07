Стянули тягачи и танки: ВС РФ ждут наступления ВСУ под Херсоном, – эксперт

По данным группы "Информационное сопротивление", россияне везут к Чернобаевке колонну военной техники. Оборонные позиции они загораживают железобетонными плитами.

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Вражеские войска "лихорадочно тасуют" подразделения в Херсонской области. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" ("ИС") Александр Коваленко.

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По окружной дороге М14 в районе села Висунцы по направлению к Чернобаевке была замечена колонна военной техники – тягачи с танками.

В районе села Костомарово войска РФ обустраивают оборонные позиции для военной техники с помощью железобетонных плит. Под Дарьевкой россияне перебросили 20 танков Т-62.

"Российские оккупанты не рассчитывают долго и успешно удерживать линию боевого соприкосновения на отдалении от Херсона и обустраивают оборонительные позиции, группируясь вокруг областного центра", – сделал вывод эксперт.

Силы россиян в Черноморском регионе

В Черноморской операционной зоне российские оккупанты боятся прибытия в Украину оружия для поражения кораблей, пишет Коваленко.

Командование черноморской флотилии размещает на корабли проекта 22160, 1124М, 1135 и 22380 сухопутные ЗРК Тор-М2.

[ + – ] ЗРК Тор-М2 используют на суше

По идее, это должно повысить выживаемость кораблей при атаках с воздуха, отметил он.

"Видимо в черноморской операционной зоне у оккупантов с ПВО все совсем плохо", – резюмировал координатор "ИС".

Напомним, что коллаборант, "замглавы местной администрации" Кирилл Стремоусов говорил о проведении референдума о присоединении Херсонской области к РФ.

В Херсонской военной администрации заявили, что ждут вооружения для контрнаступления и освобождения области.