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Элита ВС РФ отказывается воевать на Донбассе и возвращается на территорию России, — Генштаб

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ВС РФ несут потери и отказываются участвовать в боевых действиях

В течение минувших суток, по данным командования, украинская армия на Востоке отразила 11 атак и уничтожила 23 единицы вражеской техники.

ВС РФ безуспешно продолжают штурмовать Северодонецк, а подразделения двух элитных дивизий российской армии отказываются дальше воевать и возвращаются на территорию страны-агрессора. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным командования, на Волынском и Полесском направлениях до 11 июня будут отрабатываться вопросы создания ударных группировок и осуществляться проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

На Сиверском направлении ВС РФ проводят демонстрационные действия с целью отвлечения внимания украинской армии, а на Харьковском захватчики минируют местность и пытаются удержаться на своих позициях.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют штурмовые действия для улучшения своего тактического положения и оборудуют огневые точки в районе Изюма с целью недопущения контрнаступления ВСУ. На Лиманском направлении ВС РФ осуществили разведку боем возле Райгородка, но были вынуждены отступить.

Помимо этого, оккупанты продолжают безуспешно штурмовать Северодонецк, а в городе не прекращаются ожесточенные боевые действия. Враг также осуществлял наступление возле Тошковки и Устиновки, но успеха не имел.

На Бахмутском направлении ВС РФ увеличивают интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО враг открывал огонь по Покровскому, Берестовому, Золотому-4, Врубовке, Майскому, Яковлевке и Доломитному. Российские вертолеты Ка-52 наносили авиаудары в районе Видродження, Покровского и Яковлевки.

Также не прекращаются обстрелы на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, где оккупанты пытаются не допустить переброски резервов ВСУ на этот участок фронта. В течение минувших суток под огнем оказались населенные пункты Торецк, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка и Опытное. Помимо этого, ВС РФ осуществили ракетный удар по Курахово, а огонь из авиации открывали по Нью-Йорку.

На Южнобужском направлении, по данным Генштаба, российские войска из артиллерии обстреливали Николаев, Долину, Таврическое, Кульбакино, Белую Криницу, Трудолюбовку, Благодатное, Луч и Тополиное.

В течение минувших суток на Востоке Украины подразделения ВСУ отбили 11 вражеских атак, в ходе которых были уничтожены:

  • 3 танка;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 13 единиц автомобильной техники;
  • 3 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны, в свою очередь, за день сбили два российских беспилотника "Орлан-10". По данным Генштаба ВСУ, личный состав оккупационных войск деморализован из-за безуспешных попыток наступления на позиции ВСУ, из-за чего элита ВС РФ отказывается участвовать в боевых действиях.

"В подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ", — добавили в Генеральном штабе.

Генштаб ВСУ сводка оккупанты бои вторжение наступление Донбасс
ВС РФ продолжают безуспешно штурмовать Северодонецк
Генштаб ВСУ сводка оккупанты бои вторжение наступление Донбасс
ВС РФ продолжают безуспешно штурмовать Северодонецк

Ранее разведка Британии сообщала, что украинской армии удалось остановить продвижение ВС РФ в районе Попасной, однако за Северодонецк продолжаются ожесточенные бои.

Также сообщалось, что Министерство обороны РФ проинформировало об оккупации Святогорска, который расположен на севере Донецкой области.