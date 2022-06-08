Элита ВС РФ отказывается воевать на Донбассе и возвращается на территорию России, — Генштаб

В течение минувших суток, по данным командования, украинская армия на Востоке отразила 11 атак и уничтожила 23 единицы вражеской техники.

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ВС РФ безуспешно продолжают штурмовать Северодонецк, а подразделения двух элитных дивизий российской армии отказываются дальше воевать и возвращаются на территорию страны-агрессора. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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По данным командования, на Волынском и Полесском направлениях до 11 июня будут отрабатываться вопросы создания ударных группировок и осуществляться проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

На Сиверском направлении ВС РФ проводят демонстрационные действия с целью отвлечения внимания украинской армии, а на Харьковском захватчики минируют местность и пытаются удержаться на своих позициях.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют штурмовые действия для улучшения своего тактического положения и оборудуют огневые точки в районе Изюма с целью недопущения контрнаступления ВСУ. На Лиманском направлении ВС РФ осуществили разведку боем возле Райгородка, но были вынуждены отступить.

Помимо этого, оккупанты продолжают безуспешно штурмовать Северодонецк, а в городе не прекращаются ожесточенные боевые действия. Враг также осуществлял наступление возле Тошковки и Устиновки, но успеха не имел.

На Бахмутском направлении ВС РФ увеличивают интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО враг открывал огонь по Покровскому, Берестовому, Золотому-4, Врубовке, Майскому, Яковлевке и Доломитному. Российские вертолеты Ка-52 наносили авиаудары в районе Видродження, Покровского и Яковлевки.

Также не прекращаются обстрелы на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, где оккупанты пытаются не допустить переброски резервов ВСУ на этот участок фронта. В течение минувших суток под огнем оказались населенные пункты Торецк, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка и Опытное. Помимо этого, ВС РФ осуществили ракетный удар по Курахово, а огонь из авиации открывали по Нью-Йорку.

На Южнобужском направлении, по данным Генштаба, российские войска из артиллерии обстреливали Николаев, Долину, Таврическое, Кульбакино, Белую Криницу, Трудолюбовку, Благодатное, Луч и Тополиное.

В течение минувших суток на Востоке Украины подразделения ВСУ отбили 11 вражеских атак, в ходе которых были уничтожены:

3 танка;

5 артиллерийских систем;

2 боевые бронированные машины;

13 единиц автомобильной техники;

3 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны, в свою очередь, за день сбили два российских беспилотника "Орлан-10". По данным Генштаба ВСУ, личный состав оккупационных войск деморализован из-за безуспешных попыток наступления на позиции ВСУ, из-за чего элита ВС РФ отказывается участвовать в боевых действиях.

"В подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ", — добавили в Генеральном штабе.

[ + – ] ВС РФ продолжают безуспешно штурмовать Северодонецк [ + – ] ВС РФ продолжают безуспешно штурмовать Северодонецк

Ранее разведка Британии сообщала, что украинской армии удалось остановить продвижение ВС РФ в районе Попасной, однако за Северодонецк продолжаются ожесточенные бои.

Также сообщалось, что Министерство обороны РФ проинформировало об оккупации Святогорска, который расположен на севере Донецкой области.