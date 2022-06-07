В Минобороны РФ заявили о захвате Святогорска: что известно (видео)

РосСМИ опубликовали видео с мэром города, который заявил о якобы убийствах ВСУ монахов и мародерстве. Украинский Генштаб о захвате Святогорска не сообщал.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что под контроль российской армии перешел Святогорск. Об этом сообщает "РИА Новости".

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По словам главы ведомства, в ходе вторжения "освобождены" Красный Лиман (Лиман), Святогорск и 15 других населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Также по его словам войска РФ уничтожают образцы западного вооружения, которые поставляются Украине.

Пропагандисткий телеканал "Звезда" опубликовал видео с мэром Святогорска Владимиром Бандурой. В нем мэр утверждает, что украинские военные якобы убивают монахов, мародерствуют и затягивают войну. Однако не исключено, что он попал в плен или добровольно перешел на сторону врага.

Святогорск расположен всего в 30 км от Славянска. В сети также появились кадры уничтоженного моста между Святогорской лаврой и другим берегом Северского Донца. Российская сторона заявляет, что "националисты" специально уничтожили мост, чтобы ВСУ не могли отступить.

[ + – ] Уничтоженный мост в Святогорске

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщений о захвате врагом Святогорска не было. Указывалось, что на Славянском направлении ВС РФ сосредоточили свои усилия на продвижении в районе Изюма и Славянска.

"Пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина", — указывалось в сводке.

[ + – ] Продвижение ВС РФ по данным Генштаба ВСУ

Аналитик под ником "Василь Стус" в Твиттере по состоянию на вчерашний вечер писал, что войска РФ смогли дойти до северо-восточных окраин города. Бои шли на окраинах города. При этом он сразу заявил, что ВСУ, вероятно, придется оттуда выходить.

В отчете Института изучения войны 6 июня указывалось, что ВС РФ начали "зачистку" Святогорска, что может говорить об уличных боях в населенном пункте.

Напомним, в Генштабе ВСУ 5 июня заявляли, что РФ атакуют в направлении Святогорска.

Также Сергей Шойгу заявил, что они открыли дорожный коридор РФ с Крымом по материковой Украине.