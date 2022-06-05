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Российские войска атакуют в направлении Святогорска, — сводка Генштаба

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бои за украину. ситуация на фронтах
Войска РФ продолжают попытки продвигаться в сторону Славянска

Вражеские войска сосредотачивают усилия на продвижении в сторону Славянска, пытаясь штурмовать Долгенькое и Богородичное на этом направлении.

Российские войска продолжают наступление в сторону Славянска. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба в Фейсбуке.

Битва за Донбасс

Российские войска сосредоточили свои основные усилия на продвижении наступления в сторону Славянска. Также вражеские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в районе Чепиля, Дибровного, Вернополья, Долгенького и Богородичном. Попытки штурмовать последние два пункта не увенчались успехом.

Авиация ВС РФ нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Славянске и Лисичанске.

Войска РФ наступают в районе Святогорска при поддержке артиллерии. Однако в Генштабе отмечают существенные потери в живой силе и вооружении у врага. Продолжается штурм Старого Каравана.

Северодонецк и Бахмут

ВС РФ обстреливают позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру в Северодонецке, Лисичанске и Тошковке из минометов, артиллерии и РСЗО.

На Бахмутском направлении ВС РФ обстреливали Камышеваху, Николаевку, Белогоровку, Покровское и Доломитино. Авиация работала возле Бахмута и Берестового.

Затишье на Запорожье, Авдеевке и Курахово

Отмечается, что ВС РФ не вели активных боевых действий на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако были обстрелы:

  • Зайцевого
  • Нью-Йорка
  • Торецка
  • Красногоровки
  • Марьинки
  • Успеновки
  • Орехова
  • Камянского

Войска РФ пытаются отбросить назад ВСУ на Херсонщине

Российские оккупанты штурмовали населенный пункт Белая Криница в Херсонской области, чтобы попытаться восстановить ранее утраченные позиции. Силы обороны дали отпор этой попытке.

Страна-агрессор на юге также пытается вести контрбатарейную борьбу для этого активно применяют БПЛА. Также из артиллерии был обстрелян Николаев, Прибугское, Луч, Благодатное, Широкое и Токарево.

Напомним, по данной британской разведки, ВСУ проводят контратаки в Северодонецке, а РФ прибегает к тактике, применяемой в Сирии.

Также сообщалось, что Греция передает Украине большое количество различного вооружения, в том числе БМП-1.