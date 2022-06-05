Российские войска атакуют в направлении Святогорска, — сводка Генштаба
Вражеские войска сосредотачивают усилия на продвижении в сторону Славянска, пытаясь штурмовать Долгенькое и Богородичное на этом направлении.
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Российские войска продолжают наступление в сторону Славянска. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба в Фейсбуке.
Битва за Донбасс
Российские войска сосредоточили свои основные усилия на продвижении наступления в сторону Славянска. Также вражеские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в районе Чепиля, Дибровного, Вернополья, Долгенького и Богородичном. Попытки штурмовать последние два пункта не увенчались успехом.
Авиация ВС РФ нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Славянске и Лисичанске.
Войска РФ наступают в районе Святогорска при поддержке артиллерии. Однако в Генштабе отмечают существенные потери в живой силе и вооружении у врага. Продолжается штурм Старого Каравана.
Северодонецк и Бахмут
ВС РФ обстреливают позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру в Северодонецке, Лисичанске и Тошковке из минометов, артиллерии и РСЗО.
На Бахмутском направлении ВС РФ обстреливали Камышеваху, Николаевку, Белогоровку, Покровское и Доломитино. Авиация работала возле Бахмута и Берестового.
Затишье на Запорожье, Авдеевке и Курахово
Отмечается, что ВС РФ не вели активных боевых действий на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако были обстрелы:
- Зайцевого
- Нью-Йорка
- Торецка
- Красногоровки
- Марьинки
- Успеновки
- Орехова
- Камянского
Войска РФ пытаются отбросить назад ВСУ на Херсонщине
Российские оккупанты штурмовали населенный пункт Белая Криница в Херсонской области, чтобы попытаться восстановить ранее утраченные позиции. Силы обороны дали отпор этой попытке.
Страна-агрессор на юге также пытается вести контрбатарейную борьбу для этого активно применяют БПЛА. Также из артиллерии был обстрелян Николаев, Прибугское, Луч, Благодатное, Широкое и Токарево.
Напомним, по данной британской разведки, ВСУ проводят контратаки в Северодонецке, а РФ прибегает к тактике, применяемой в Сирии.
Также сообщалось, что Греция передает Украине большое количество различного вооружения, в том числе БМП-1.