Російські війська атакують у напрямку Святогірська, — зведення Генштабу

Ворожі війська зосереджують зусилля на просуванні у бік Слов'янська, намагаючись штурмувати Довгеньке та Богородичне на цьому напрямі.

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Російські війська продовжують наступ у бік Слов'янська. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу у Фейсбуці.

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Битва за Донбас

Російські війська зосередили свої основні зусилля на просуванні наступу в бік Слов'янська. Також ворожі війська обстрілювали цивільну інфраструктуру в районі Чепіля, Дібровного, Вірнопілля, Довгенького та Богородичного. Спроби штурмувати останні два пункти не мали успіху.

Авіація ЗС РФ завдала удару по цивільній інфраструктурі в Слов'янську та Лисичанську.

Війська РФ наступають у районі Святогірська за підтримки артилерії. Однак у Генштабі зазначають суттєві втрати у живій силі й озброєнні у ворога. Триває штурм Старого Каравану.

Сєвєродонецьк і Бахмут

ЗС РФ обстрілюють позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Тошківці з мінометів, артилерії та РСЗВ.

На Бахмутському напрямку ЗС РФ обстрілювали Камишуваху, Миколаївку, Білогорівку, Покровське та Доломітне. Авіація працювала біля Бахмута та Берестового.

Затишшя на Запоріжжі, Авдіївці та Кураховому

Наголошується, що ЗС РФ не вели активних бойових дій на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Проте були обстріли:

Зайцевого;

Нью-Йорка;

Торецька;

Красногорівки;

Мар'їнки;

Успенівки;

Оріхова;

Кам'янського.

Війська РФ намагаються відкинути назад ЗСУ на Херсонщині

Російські окупанти штурмували населений пункт Біла Криниця у Херсонській області, щоб спробувати відновити раніше втрачені позиції. Сили оборони дали відсіч цій спробі.

Країна-агресор на півдні також намагається вести контрбатарейну боротьбу, для цього активно застосовують БПЛА. Також з артилерії було обстріляно Миколаїв, Прибузьке, Луч, Благодатне, Широке та Токареве.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗСУ проводять контратаки в Сєвєродонецьку, а РФ вдається до тактики, що застосовується в Сирії.

Також повідомлялося, що Греція передає Україні велику кількість різного озброєння, зокрема БМП-1.