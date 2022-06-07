Продвижение ВС РФ в Попасной остановлено, за Северодонецк идут бои, — разведка Британии

В ведомстве рассказали, что РФ нужно добиться успеха хотя бы на одном из этих направлений, чтобы превратить свой тактический успех в оперативный и продвинуться к выполнению своей политической цели — захвату Донецкой области.

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Россия добилась успехов на Попаснянском направлении на протяжении мая, однако продвижение российской армии в этом районе остановлено за последнюю неделю. Об этом сообщает британская разведка в новом отчете.

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По данным специалистов, сообщения о мощных обстрелах на Изюмском направлении могут свидетельствовать о том, что армия России может готовиться к наступлению на северном направлении Донбасса.

Также разведка Британии отмечает, что на протяжении 4-5 июня украинским военным удалось отбить у россиян часть Северодонецка Луганской области. Но, вероятно, российские военные продолжают оккупировать восточные районы города. Более масштабным планом россиян разведчики называют попытку отрезать и окружить группировку украинских военных в Северодонецке с юга и севера.

В ведомстве заявляют, что России нужно добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы превратить тактический успех в оперативный и продвинутся в выполнении своей политической цели — захвату всей территории Донецкой области.

Напомним, 7 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что штурм Северодонецка продолжается. По его словам, российские оккупанты обстреливают город из тяжелой артиллерии и задействуют армейскую авиацию с вертолетами.

Ранее, 23 мая военный аналитик Том Купер отмечал, что ВСУ замедлили продвижение ВС РФ в районе Попасной. Таким образом российские войска не смогут штурмовать Бахмут и сосредоточатся на окружении группировки украинских военных в Лисичанске-Северодонецке.